Son dakika... ABD'den şehit ailelerine başsağlığı mesajı
ABD Büyükelçiliği Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonu sırasında şehit düşen 3 askerin aileleri için taziye mesajı yayınladı.
ABD Büyükelçiliği'nin Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Şırnak’taki terörle mücadele operasyonunda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. ABD, PKK’lı teröristlerin gerçekleştirdiği bu saldırıyı kınamakta; terörle mücadelede Türkiye’nin yanında yer almaya devam etmektedir."
Şırnak’taki terörle mücadele operasyonunda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. ABD, PKK’lı teröristlerin gerçekleştirdiği bu saldırıyı kınamakta; terörle mücadelede Türkiye’nin yanında yer almaya devam etmektedir.— US Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) 22 Ağustos 2019
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