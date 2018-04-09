Son dakika... ABD'den peş peşe açıklamalar... Askeri seçenek hazırlığı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika... ABD'den peş peşe açıklamalar... Askeri seçenek hazırlığı
GeriDünya Son dakika... ABD'den peş peşe açıklamalar... Askeri seçenek hazırlığı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    11
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
09.04.2018 - 21:56, Son Güncelleme:

Son dakika... ABD'den peş peşe açıklamalar... Askeri seçenek hazırlığı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    11
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... ABD'den peş peşe açıklamalar... Askeri seçenek hazırlığı

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Suriye’nin kentinde kimyasal silah kullanıldığı iddiaları ile ilgili olarak, Rusya’nın kimyasal silahlar konusundaki sorumluluğuna ihanet ettiğini söyledi. Sanders, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında Suriye’de kullanıldığı öne sürülen kimyasal silahlar konusunda Rusya’nın yanı sıra İran’ın da sorumlu olduğunu savundu. Sanders, "Bu ülkelerin materyal desteği olmadan bu girişim mümkün olamazdı" dedi. İlerleyen saatlerde bir açıklama da ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon)'dan geldi. Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’a, Suriye’de abluka altındaki Duma kasabasında Esad rejiminin gerçekleştirdiği kimyasal saldırıya cevap vermek üzere bir dizi askeri seçenek sunacağı bildirildi.

Rusya’nın, Suriye rejiminin kimyasal silah kullanmasına son verilmesi konusunda verdiği sözlere ihanet ettiğinin açıkça ortaya çıktığını söyleyen Sanders, "Başkan Trump uygun karşılığı vermek için ve Ulusal Güvenlik ekibi, müttefikler ve ortaklarla yakın görüşmeler içinde. Başkan Trump’ın da açıkça belirttiği gibi bunun bir bedeli olacak. Uluslararası toplumu bu saldırı ile ilgili tüm bilgileri paylaşma, faillerine ve destekçilerini sorumlu tutmaya çağırıyoruz" diye konuştu.

Sanders’e ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı "Suriye’den çok kısa sürede çıkacağız, askerlerimizi evlerine döndüreceğiz" açıklaması anımsatıldı ve "Bu yaklaşımın Esad’ı yeni saldırılar için cesaretlendirmiş olup olmayacağı" sorusu yöneltildi. Sanders, soruya verdiği yanıtta "Bakın, Başkan Suriye’de IŞİD’i yok etme görevi tamamlandıktan sonra askerlerimizi yurda geri getirmek istiyor. Aynı zamanda Esad’ın masum sivillere karşı kimyasal silah saldırılarından caydırıldığından emin olmak istiyor. Bizim geri çekileceğimiz sinyallerini vermemiz tarafları sorumlu tutmamız gerçeğini eksiltmez" dedi.

Sanders, saldırıların sorumlularının kendilerine göre çok açık olduğunu, bundan ABD Başkanı Trump’a pay çıkarmanın ise ’gülünç’ kaçacağını söyledi. Suriye ve Rusya’ya kimyasal silah saldırı düzenlenen bölgeleri uluslararası ilk yardım ekiplerine ve bağımsız gözlemcilere açma çağrısında bulunan Sanders, ABD’nin Suriye’de hava saldırıları düzenlemediğini belirtti.

PENTAGON: ASKERİ SEÇENEK SUNULACAK

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) ABD Başkanı Donald Trump’a, Suriye’de abluka altındaki Duma kasabasında Esad rejiminin gerçekleştirdiği kimyasal saldırıya cevap vermek üzere bir dizi askeri seçenek sunacağı bildirildi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan ABD Genelkurmay Sözcüsü Albay Patrick Ryder, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford’un Trump’a çeşitli seçenekler sunduğunu, ancak bunların detayları hakkında bir değerlendirme yapmayacağını söyledi.
Amerikan ordusunun söz konusu kimyasal saldırıyı nasıl değerlendirdiğine ve bunun askeri bir cevabının olması gerekip gerekmediğine ilişkin bir soru üzerine Ryder, “Televizyonda gördüğümüz resimler korkunç. (Askeri seçenek) kesinlikle değerlendiğimiz bir şey.” ifadesini kullandı.
Albay Ryder şunları kaydetti:

“Bir cevap vereceksek bunun hangi seçeneklerden oluşacağı hakkında konuşmayacağım. Görevimiz Başkana seçenekler sunmak. Bu korkunç olay ışığında olduğumuz nokta şu; potansiyel askeri seçeneklere bakıyoruz ve bunu Başkana sunuyoruz.”

AA muhabirine açıklama yapan Pentagon sözcülerinden Eric Pahon da ABD ordusunun Trump’a esneklik sağlamak üzere birçok seçenek sunacağını belirtti.
Pahon, “Bazıları askeri, bazıları diplomatik olmak üzere birçok seçeneğimiz masada şu anda, ancak Başkan karar vermeden bunları konuşamam.” dedi.

KUVVET KOMUTANLARI WASHİNGTON’DA

ABD ordusunun kuvvet komutanlarının da bu akşam Beyaz Saray’daki ulusal güvenlik toplantısına katılmak üzere Washington’da olduğu bildirildi.
Trump’ın kabine toplantısı sırasında 78 kişinin hayatını kaybettiği kimyasal saldırıya cevap vermek üzere 24 ile 48 saat içerisinde büyük bir karara varacağını ifade etmesi, ABD’nin Suriye rejimine karşı bir saldırı yapılacağı yorumlarına neden oldu.

Diğer taraftan Trump’ın başta Fransa ve İngiltere olmak üzere birçok ülke lideri ile görüşmesi ABD’nin böyle bir saldırıyı tek başına yapmayacağı değerlendirmelerini beraberinde getirdi.

 ABD'ye ait destroyerin Kıbrıs’tan hareket etmesi tartışmalara neden oldu

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (09.04.2018-2)İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    11
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türkiye’nin cenneti Yalova’da yatırım yapmak için 5 muhteşem neden!

FBI, Trump'ın avukatının ofisini bastı

Son dakika! BMGK toplandı: Yüksek tansiyon!

Gerçek bir şehirliyi 7 adımda nasıl tanırsınız?