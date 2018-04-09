Son dakika... ABD'den peş peşe açıklamalar... Askeri seçenek hazırlığı

Rusya’nın, Suriye rejiminin kimyasal silah kullanmasına son verilmesi konusunda verdiği sözlere ihanet ettiğinin açıkça ortaya çıktığını söyleyen Sanders, "Başkan Trump uygun karşılığı vermek için ve Ulusal Güvenlik ekibi, müttefikler ve ortaklarla yakın görüşmeler içinde. Başkan Trump’ın da açıkça belirttiği gibi bunun bir bedeli olacak. Uluslararası toplumu bu saldırı ile ilgili tüm bilgileri paylaşma, faillerine ve destekçilerini sorumlu tutmaya çağırıyoruz" diye konuştu.

Sanders’e ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı "Suriye’den çok kısa sürede çıkacağız, askerlerimizi evlerine döndüreceğiz" açıklaması anımsatıldı ve "Bu yaklaşımın Esad’ı yeni saldırılar için cesaretlendirmiş olup olmayacağı" sorusu yöneltildi. Sanders, soruya verdiği yanıtta "Bakın, Başkan Suriye’de IŞİD’i yok etme görevi tamamlandıktan sonra askerlerimizi yurda geri getirmek istiyor. Aynı zamanda Esad’ın masum sivillere karşı kimyasal silah saldırılarından caydırıldığından emin olmak istiyor. Bizim geri çekileceğimiz sinyallerini vermemiz tarafları sorumlu tutmamız gerçeğini eksiltmez" dedi.

Sanders, saldırıların sorumlularının kendilerine göre çok açık olduğunu, bundan ABD Başkanı Trump’a pay çıkarmanın ise ’gülünç’ kaçacağını söyledi. Suriye ve Rusya’ya kimyasal silah saldırı düzenlenen bölgeleri uluslararası ilk yardım ekiplerine ve bağımsız gözlemcilere açma çağrısında bulunan Sanders, ABD’nin Suriye’de hava saldırıları düzenlemediğini belirtti.

PENTAGON: ASKERİ SEÇENEK SUNULACAK

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) ABD Başkanı Donald Trump’a, Suriye’de abluka altındaki Duma kasabasında Esad rejiminin gerçekleştirdiği kimyasal saldırıya cevap vermek üzere bir dizi askeri seçenek sunacağı bildirildi.



AA muhabirine açıklamalarda bulunan ABD Genelkurmay Sözcüsü Albay Patrick Ryder, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford’un Trump’a çeşitli seçenekler sunduğunu, ancak bunların detayları hakkında bir değerlendirme yapmayacağını söyledi.

Amerikan ordusunun söz konusu kimyasal saldırıyı nasıl değerlendirdiğine ve bunun askeri bir cevabının olması gerekip gerekmediğine ilişkin bir soru üzerine Ryder, “Televizyonda gördüğümüz resimler korkunç. (Askeri seçenek) kesinlikle değerlendiğimiz bir şey.” ifadesini kullandı.

Albay Ryder şunları kaydetti:

“Bir cevap vereceksek bunun hangi seçeneklerden oluşacağı hakkında konuşmayacağım. Görevimiz Başkana seçenekler sunmak. Bu korkunç olay ışığında olduğumuz nokta şu; potansiyel askeri seçeneklere bakıyoruz ve bunu Başkana sunuyoruz.”

AA muhabirine açıklama yapan Pentagon sözcülerinden Eric Pahon da ABD ordusunun Trump’a esneklik sağlamak üzere birçok seçenek sunacağını belirtti.

Pahon, “Bazıları askeri, bazıları diplomatik olmak üzere birçok seçeneğimiz masada şu anda, ancak Başkan karar vermeden bunları konuşamam.” dedi.

KUVVET KOMUTANLARI WASHİNGTON’DA

ABD ordusunun kuvvet komutanlarının da bu akşam Beyaz Saray’daki ulusal güvenlik toplantısına katılmak üzere Washington’da olduğu bildirildi.

Trump’ın kabine toplantısı sırasında 78 kişinin hayatını kaybettiği kimyasal saldırıya cevap vermek üzere 24 ile 48 saat içerisinde büyük bir karara varacağını ifade etmesi, ABD’nin Suriye rejimine karşı bir saldırı yapılacağı yorumlarına neden oldu.

Diğer taraftan Trump’ın başta Fransa ve İngiltere olmak üzere birçok ülke lideri ile görüşmesi ABD’nin böyle bir saldırıyı tek başına yapmayacağı değerlendirmelerini beraberinde getirdi.

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