Son dakika.... ABD'den Pakistan-Hindistan gerilimi açıklaması
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hindistan ve Pakistan geriliminde tansiyonu düşürmek için arabuluculuk yapabileceklerini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hindistan ve Pakistan gerilimi hakkında açıklama yaptı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hindistan ve Pakistan geriliminde tansiyonu düşürmek için arabuluculuk yapabileceklerini söyledi.
'SERBEST BIRAKACAĞIZ'
Pakistan Başbakanı İmran Han, esir Hintli pilotu barış göstergesi olarak cuma günü serbest bırakacaklarını duyurdu.
Pakistan Ordusu'na ait savaş uçaklarının, bu sabah Cemmu Keşmir bölgesi üzerinden Hindistan hava sahasına girmeye çalıştığı ve Hindistan Ordusu'na ait savaş uçaklarının, Pakistan uçaklarını engellediği duyurulmuştu.
"REHİN PİLOTU GERİ VERMEYE HAZIRIZ"
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi bugün devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, Hindistan'la yaşanan gerilimi azaltmak adına rehin Hint pilotu geri iade edebileceklerini söylemişti.
PAKİSTAN VE HİNDİSTAN ARASINDAKİ GERGİNLİK
Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başlamıştı.
Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçlamıştı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetmişti.
Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.
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