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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
17.08.2019 - 13:00, Son Güncelleme:

Son dakika... ABD'den Müşterek Harekat Merkezi açıklaması

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Son dakika... ABD'den Müşterek Harekat Merkezi açıklaması

ABD Avrupa Komutanlığı, Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezi hakkında internet sitesi üzerinden bir bilgi metni paylaştı.

ABD Avrupa Komutanlığı tarafından paylaşılan metinde şu ifadelere yer verildi;

"ABD Avrupa Komutanlığı Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen M. Twitty Şanlıurfa'da ABD - Türkiye Müşterek Harekat Merkezi kurma çabalarını ilerletmek için bu hafta Türkiye'ye bir ziyarette bulundu."

"Devam eden müzakereler, geçtiğimiz hafta Ankara'da düzenlenen ve Türkiye'nin güvenlik endişeleri, DEAŞ'ın yeniden birleşmesini önlemek için Suriye'nin kuzeydoğusunda güvenliği sağlama ve Koalisyon ve ortaklarımızın DEAŞ'ın tamamen bozguna uğratma başarısına odaklanmasını sağlama konularına değinen askeri görüşmelerin hemen ardından gerçekleştirildi. Müşterek Harekat Merkezi bu çaba için planlama ve bilgi vermeyi sürdürecektir."

"Türk askeri yetkilileri ile ziyareti süresince Stephen M. Twitty, Türkiye'nin eskiden beri süregelen bir partner ve güvenilir NATO müttefiki olduğunun altını çizmiştir. Twitty ayrıca güçlü askeri ilişkilerin önemini vurgulamış ve ABD'nin, Müşterek Harekat Merkezi'nin başarılı şekilde hayat geçirilmesi için Ankara'da verilen taahhütlere olan bağlılığını ifade etmiştir."


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