Son dakika... ABD'den Müşterek Harekat Merkezi açıklaması

"ABD Avrupa Komutanlığı Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen M. Twitty Şanlıurfa'da ABD - Türkiye Müşterek Harekat Merkezi kurma çabalarını ilerletmek için bu hafta Türkiye'ye bir ziyarette bulundu."

"Devam eden müzakereler, geçtiğimiz hafta Ankara'da düzenlenen ve Türkiye'nin güvenlik endişeleri, DEAŞ'ın yeniden birleşmesini önlemek için Suriye'nin kuzeydoğusunda güvenliği sağlama ve Koalisyon ve ortaklarımızın DEAŞ'ın tamamen bozguna uğratma başarısına odaklanmasını sağlama konularına değinen askeri görüşmelerin hemen ardından gerçekleştirildi. Müşterek Harekat Merkezi bu çaba için planlama ve bilgi vermeyi sürdürecektir."

"Türk askeri yetkilileri ile ziyareti süresince Stephen M. Twitty, Türkiye'nin eskiden beri süregelen bir partner ve güvenilir NATO müttefiki olduğunun altını çizmiştir. Twitty ayrıca güçlü askeri ilişkilerin önemini vurgulamış ve ABD'nin, Müşterek Harekat Merkezi'nin başarılı şekilde hayat geçirilmesi için Ankara'da verilen taahhütlere olan bağlılığını ifade etmiştir."

