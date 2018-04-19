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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
19.04.2018 - 22:44, Son Güncelleme:

Son dakika: ABD'den merak edilen o sorulara flaş cevaplar

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Son dakika: ABD'den merak edilen o sorulara flaş cevaplar

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth McKenzie, geçen hafta düzenlenen ABD öncülüğündeki Suriye saldırısının ülkede stratejik bir değişiklik yapmak üzere tasarlanmadığını ve Rus hava savunma sistemlerinin ABD füzelerini gördüğü halde angaje olmadığını söyledi. Toplantıda saldırıda kimyasal olduğu iddia edilen hedeflerin vurulmasına rağmen sızıntı ve can kaybı olmaması hatırlatılarak "kimyasal madde olmadığı anlamına da gelemez mi?”sorusuna da cevap verildi.

Korgeneral McKenzie, ABD Savunma Bakanlığı Dana White ile haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD öncülüğündeki Suriye saldırısının sahada neyi değiştirdiğine yönelik soruya McKenzie, “Bu saldırılarla Suriye savaşında stratejik bir değişiklik yapma peşinde olduğumuzu düşünmüyorum.” yanıtını verdi.

ABD’nin bölgedeki askeri unsurlarının herhangi bir Rus tehdidiyle karşı karşıya kalmadığını belirten McKenzie, Rusya’ya ait hava savunma sistemlerinin devrede olduğu ancak ABD öncülüğünde fırlatılan füzelere angaje olmadığını kaydetti.

McKenzie, “Cuma akşamı yapılan saldırıda Rus hava savunma sistemleri aktifti. Tarama yapıyorlardı, havada ana hava savunma durum uçakları vardı. Angaje olmamayı seçtiler. Neden bunu yapmadıkları konusunda spekülasyon yapamayacağım. Ancak tamamen Rus yapımı, Rus tasarımı ve Rus destekli olan Suriye hava savunma kapasitesi ise geniş çaplı bir şekilde angaje oldu ve önemli ölçüde başarısız oldu. Burada bir ayrım olduğunu ifade etmem gerektiğini düşünüyorum. Suriyelilerin devreye soktuğu sistemle müttefik oldukları halde Ruslar (kendi sistemleriyle) bir şey yapmadı.” ifadelerini kullandı.

VURULAN HEDEFLERDE SARİN VE KLOR GAZI VARDI

Vurulan alanlarda yapılan saldırılarda muhtemel bir kimyasal sızıntıya yol açmayacak şekilde analiz ve planlama yaptıklarını belirten McKenzie, “Tüm alanlarda muhtemelen biraz klor ve sarin vardı. Ampirik olarak herhangi bir can kaybı olmadığına dayanarak hiçbir kimyasal sızıntı olmadığını biliyoruz.” diye konuştu.

Bu açıklaması üzerine bir gazeteci McKenzie’ye “Herhangi bir can kaybı olmadığından sızıntı olmadığını ifade ediyorsunuz. Bu aynı zamanda o alanlarda kimyasal madde olmadığı anlamına da gelemez mi?” sorusunu yöneltti.

McKenzie, istihbarat kaynaklarına göre vurulan yerlerde kimyasal olduğunu değerlendirdiklerini ve ellerindeki bilgilere göre herhangi bir sızıntı olmadığı yönünde olduğunu belirterek, bununla birlikte konudan yüzde yüz emin olmadıklarını ifade etti.

Suriye rejiminin elinde halen kimyasal silah bulunduğunu öne süren McKenzie, şunları kaydetti:

“(Kimyasal silahlar) Muhtemelen ülkenin değişik bölgelerine yayılmış durumdadır. Merkezi bir Ar-Ge yapmaları artık çok zor. O tesis artık yok. Dolayısıyla ürünlerini geliştirme kabiliyetleri muhtemelen zarar görmüştür. Gelecekte sınırlı saldırılar düzenleme kabiliyetleri olabilir. Bunu seçenek dışı bırakmayacağım.”

SURİYE REJİMİNİN SALDIRILARA YANITI KAOTİKTİ

Diğer taraftan Suriye rejiminin ABD saldırılarına verdiği yanıtı da değerlendiren McKenzie rejimin saldırı gecesi verdiği askeri karşılığı “karışık ve kaotik” olarak niteledi.

McKenzie, “Onlarda ne olduğuna dair net bir resim yoktu. Birkaç gün sonra normal duruma geri dönebildiler.” dedi.
Suriye hava savunma sistemlerinin saldırıdan iki gün sonra kendi kendine devreye girdiğini ifade eden McKenzie, herhangi bir saldırı ve hedef olmaksızın rejime ait hava savunma sistemlerinin 6 füze ateşlediğini iddia etti.

RUSYA’YA YALANLAMA

Pentagon Sözcüsü Dana White ise Rusya’nın Suriye hava savunma sistemlerinin ABD öncülüğündeki kuvvetlerin ülkeye fırlattığı füzelerin önemli bir kısmının vurulduğunu iddia ettiğini ve bu iddiaların yanlış olduğunu öne sürdü.

White, “Esed rejimin fırlattığı karadan havaya füzelerin tamamı bizim son füzemiz hedefini vurduktan sonra fırlatıldı.” dedi.

Rus yapımı hava savunma sistemlerinin tamamen etkisiz olduğunu belirten White, “Rusya ve rejim, sistemlerinin etkisizliğini iki gün sonra kazayla aktif hale gelmesiyle de gösterdi.” diye konuştu. 

 

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