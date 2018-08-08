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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
08.08.2018 - 21:24, Son Güncelleme:

Son dakika! ABD'den kritik temaslar sonrası bir açıklama daha

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Son dakika! ABD'den kritik temaslar sonrası bir açıklama daha

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türk heyetinin Washington'daki temaslarıyla ilgili yaptığı ikinci açıklamada, Amerikalı Papaz Andrew Brunson konusu da dahil ikili ilişkileri ilgilendiren birçok meselenin ele alındığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türk ve Amerikan heyetleri arasındaki görüşmeye dair ikinci bir yazılı açıklama yaptı.
Nauert, açıklamasında, "Bugün Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan, Türk Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile görüştü. İkili, Papaz Brunson da dahil ikili ilişkileri ilgilendiren birçok konuyu ele aldı." ifadelerine yer verdi.

Bu açıklamadan kısa süre önce görüşmelere dair ilk yazılı açıklamasını yapan ABD Dışişleri Bakanlığı, "Türk yetkililerle ilave görüşmeler yaptık. Görüşmeler devam ediyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Washington'da temaslarını sürdüren 9 kişilik Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık ediyor. Dışişleri Bakanlığında sabah saatlerindeki ilk görüşme yaklaşık 50 dakika sürmüştü.

Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmazken, Türk heyetinin ABD Hazine Bakanlığı yetkilileriyle de bir araya gelmesi bekleniyor.
Türk heyetinde Dışişleri Bakanlığı,

ABD ile kritik görüşme sona erdi
ABD ile kritik görüşme sona erdi
 

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