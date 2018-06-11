‘Menbiç yol haritasını uygulamaya hazırız’
ABD Savunma Bakanı Jim Mattis dün, Ankara ile Washington’ın Suriye’nin Menbiç kenti için üzerinde uzlaştığı yol haritasını uygulamaya hazır olduklarını ve Türk-Amerikan heyetlerinin, bu hafta Almanya’da planın icrasını görüşeceklerini açıkladı.
Basın toplantısında AA muhabirinin sorusu üzerine Mattis, ABD’nin Menbiç’te Türk-Amerikan askeri işbirliğine hazır olduğunu belirtti. Mattis, “Ön cephede bu işbirliğine hazırız. Bu da birbirimizin nerede olduğunu bilmekle başlıyor” dedi. Öncelikli olarak sınırın iki tarafında devriyelere başlanacağını bildiren Mattis, daha sonra ise ortak devriyelerin olabileceğini ifade etti. Mattis, şunları söyledi: “Bu bağlamda, Avrupa’da, hangi gün olduğunu hatırlamıyorum, bu hafta görüşeceğiz. Türk ordusu, görüşmeyi Sttutgart’taki Avrupa Komutanlığı’nda (EUCOM) yapacak. Bunun nasıl olacağı ve yol haritasının ne olduğu konusunda yol katediyoruz. Askeri faktörler şu anda değerlendirmede.”
ÜÇ AŞAMALI YOL HARİTASI ŞÖYLE
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığı görüşme sonrası üç aşamalı Menbiç planını açıklığa kavuşturmuştu. Buna göre; ilk aşamada terör örgütü PKK bağlantılı PYD/YPG’nin Menbiç’ten çıkartılması için uygulanacak müşterek planın parametreleri belirlenecek. İkinci aşamada PYD/YPG’nin yerel yapılardan çıkartılmasına yönelik planlama tamamlanacak. Üçüncü aşamada Türk-ABD müşterek askeri devriyeleri güvenliği ve istikrarı sağlayacak.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle