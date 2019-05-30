Son dakika... ABD'den kritik İran açıklaması
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton İranla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bolton, İran'ın kendilerine ya da müttefiklerine yapacağı saldırıların çok sert karşılık bulacağını söyledi.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İran'ın kendilerine ya da müttefiklerine yapacağı saldırıların çok sert karşılık bulacağını söyledi.
John Bolton, İran'da rejimi değiştirmeye çalışmadıklarını da sözlerine ekledi.
Öte yandan ABD İran Özel Temsilcisi Brain Hook da İran'dan gelecek herhangi bir saldırıya askeri karşılık verileceğini söyledi.
Hook, ABD'nin BAE'de vurulan tankerle ilgili soruşturmanın sonucunu beklediğini söyleyerek uyarıda bulundu.
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