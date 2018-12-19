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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
19.12.2018 - 16:30, Son Güncelleme:

Son dakika... ABD, Suriye'deki güçlerini çekme hazırlığında

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Son dakika... ABD, Suriye'deki güçlerini çekme hazırlığında

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, ABD ordusunun, Suriye'nin kuzeyindeki tüm güçlerini çekmeye hazırlandığını ileri sürdü. ABD Başkanı Trump bir açıklama yaptı ve açıklamasında, "Suriye'de olmamızın tek sebebi DEAŞ'ı yendik" dedi.

 Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'nin, Suriye'nin kuzeyindeki askeri güçlerinin tümünü çekmeye hazırlandığını iddia etti.

WSJ'nin "konuyla ilgili kişilere" dayandırdığı haberine göre ABD ordusu, Suriye'nin kuzeyinden tümüyle çekilmeye hazırlanıyor.

Haberde, bu adımın, ABD'nin Orta Doğu stratejisini karışıklığa sürükleyeceği ve DEAŞ ile mücadelesiyle ilgili şüphe uyandıracağı değerlendirmesi yapıldı.

ABD halihazırda Suriye'nin kuzeyinde, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki alanda 15 askeri üsse sahip. Deyrizor ve Haseke'de üç üssün inşası ise sürüyor.

Haberde, bu adımın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile geçen hafta yaptığı telefon konuşmasında, "ABD'nin ortağı YPG/PKK'yı operasyonla tehdit etmesi" üzerine geldiği değerlendirmesi yapıldı.     

TRUMP'TAN ÖNEMLİ  MESAJI!

 ABD Başkanı Donald Trump Twitter üzerinden bir açıklamada bulundu.

Trump yaptığı açıklamada, "DEAŞ'ı yendik. Başkanlığım süresince Suriye'de olmamızın tek sebebi buydu." dedi.

ÇAVUŞOĞLU KATAR’DA SURİYE KONUSUNA DEĞİNMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz günlerde Katar'da bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Suriye'deki son duruma ve Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK hedeflerine yönelik yapmayı planladığı harekata ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, "DEAŞ Suriye'de ve Irak'taki en önemli sorunlardan biri. Türkiye'den daha fazla DEAŞ teröristini etkisiz hale getiren ülke de yoktur. Biz 3 bini aşkını Suriye'de, binden fazlasını Irak'ta olmak üzere 4 bini aşkın teröristi etkisiz hale getirdik." dedi.   

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Dohada konuştu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Doha'da konuştu
 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (19.12.2018)
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