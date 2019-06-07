Son dakika... ABD'den İran'a yeni yaptırımlar
ABD Hazine Bakanlığı İran'a yönelik yeni yaptırımlarını açıkladı.
ABD Hazine Bakanlığı İran'ın en büyük petrokimya şirketi grubu PCC'nin de aralarında bulunduğu İran petrokimya sektörüne yönelik yaptırım kararı aldı. ABD, İran'ın en büyük petrokimya şirketi grubu PPC'ye, 39 yan kuruluşuna ve uluslararası satış bayilerine yaptırım uygulanmasını kararlaştırdı. Karara gerekçe olarak şirketin, İran Devrim Muhafızları ile olan ekonomik ilişkisi dayanak gösterildi.
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