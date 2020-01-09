Son dakika... ABD'den İran hamlesi: Hazırız

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft'ın kaleme aldığı mektupta, ABD'nin Orta Doğu'daki personelini ve çıkarlarını korumak için gereken önlemleri almaktan kaçınmayacağı da bildirildi.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de gece saatlerinde yaptıkları telefon görüşmesinde 'NATO'nun Orta Doğu'daki sürece daha çok katkıda bulunabileceği' üzerinde anlaştı.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani geçen Cuma günü Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen ABD hava saldırısında öldürülmüştü.

İran "Süleymani'nin intikamını almak üzere" dün Irak'taki ABD hedeflerini 20'den fazla balistik füzeyle vurdu.

"BM Sözleşmesi'nin 51. maddesi kapsamında"

ABD'nin BMGK'ya gönderdiği mektupta, Süleymani'nin öldürülmesinin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesi kapsamına girdiği savunuldu.

51. madde üye ülkelere, saldırı altında kalmaları halinde meşru müdafaa hakkı tanıyor.

Aynı madde uyarınca, üye ülkeler bu eylemlerini "acilen" 15 üyeli BMGK'ya bildirmek zorunda. ABD, 2014'te Suriye'de IŞİD'e karşı başlattığı saldırıları da aynı madde kapsamında savunmuştu.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft mektupta, Süleymani'nin "Son aylarda İran ve İran destekli milislerin Orta Doğu'da ABD güçlerine yönelik saldırılarına cevaben" öldürüldüğünü ifade etti.

İran da Çarşamba günü BMGK'ya ulaşan mektubunda Irak'taki hedeflere yaptığı hava saldırılarının 51. madde kapsamına girdiğini savunmuştu.

Mektupta ayrıca "Uluslararası barış ve güvenliği tehliyeye atmamak ve İran rejiminin gerilimi tırmandırmasını önlemek amacıyla, İran ile ön koşulsuz olarak ciddi müzakerelere başlamaya hazırız" denildi.

"NATO Orta Doğu'daki sürece daha çok katkıda bulunabilir"

Başkan Trump ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in telefon görüşmesine dair Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Stoltenberg'e, Orta Doğu'da barışın korunması ve çatışmanın önlenmesi anlamında NATO'nun rolünün artmasının önemini vurguladığı belirtildi.

Telefon görüşmesi sonrası NATO'dan da benzer bir açıklama geldi ve Trump'ın NATO'dan Orta Doğu'daki sürece daha çok müdahil olmasını istediği aktarıldı.

Açıklamada "NATO'nun bölgesel itikrara ve uluslararası terörizmle mücadeleye daha fazla katkıda bulunabileceği" konusunda fikir birliğine varıldığı bildirildi.

Açıklamada NATO'nun, Irak ve Afganistan'daki eğitim faaliyetleri ve IŞİD'e karşı Ululslararası Koalisyon'un bir parçası olarak, uluslararası terörizmle mücadelede kilit bir rol oynadığı da vurgulandı.

ABD Başkanı Trump, İran'ın Çarşamba sabaha karşı yaptığı balistik füze saldırılarının ardından, dün gün içinde Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında "İran savaşı tetikledikçe Orta Doğu'ya barış ve istikrar gelmeyecek. Ancak daha ileri gitmesine izin verilmeyecek. NATO'dan da bu sürece daha fazla müdahil olmasını isteyeceğim." demişti.

Trump, İran'ın Irak'taki saldırılarında hiçbir Amerikalının zarar görmediğini, erken uyarı sisteminin gayet iyi çalıştığını da söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise, Irak'taki Amerikan üslerinin vurulmasının, Tahran'ın ABD karşısında geri çekilmeyeceğini gösterdiğini söyledi, Washington yönetimi için "Akılları varsa, şu noktada başka bir eyleme girişmezler" diye konuştu.