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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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HaberlerABD'den ilginç çıkış: Acil müdahale edilmeli!
Dünya ABD'den ilginç çıkış: Acil müdahale edilmeli!
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Dünya
WASHINGTON(AA)
14.03.2018 - 21:49, Son Güncelleme:

ABD'den ilginç çıkış: Acil müdahale edilmeli!

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ABD'den ilginç çıkış: Acil müdahale edilmeli!

ABD yönetimi, Beyaz Saray'da düzenlenen "Gazze'deki insanlık krizi" başlıklı toplantının ardından yaptığı açıklamada "Trump yönetimi, gittikçe daha kötü bir hal alan Gazze'deki insani duruma acil müdahale edilmesi gerektiğini düşünüyor." değerlendirmesini yaptı.

Beyaz Saray'dan, Başkan Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner öncülüğünde yapılan ve 20 ülkeden temsilcilerin katıldığı toplantıya ilişkin yazılı açıklama geldi.

Açıklamada, "İsrail ve çok sayıda Arap ülkesinin de aralarında olduğu 20 ülke temsilcisi bir araya gelerek gittikçe daha kötü bir hal alan Gazze'deki insani ve ekonomik duruma acil müdahale edilmesi için çözüm yolları aradı." ifadesi kullanıldı.

Toplantıya, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nden temsilcilerin yanı sıra Bahreyn, Kanada, Mısır, Fransa, Almanya, İrlanda, İsrail, İtalya, Japonya, Ürdün, Suudi Arabistan, Hollanda, Norveç, Umman, Katar, İsveç, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere'den temsilcilerin katıldığı belirtildi.

"GİTTİKÇE DAHA KÖTÜ BİR HAL ALAN..."

Beyaz Saray'da düzenlenen toplantının geçen hafta Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılan toplantının devamı niteliğinde olduğu ve Beyaz Saray'da varılan sonuçların Mart ayı sonunda Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak buluşmaya aktarılacağı kaydedildi.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"Trump yönetimi, gittikçe daha kötü bir hal alan Gazze'deki insani duruma acil müdahale edilmesi gerektiğini düşünüyor. Gazze'deki duruma insani sebeplerden ve Mısır ve İsrail'in güvenliğini sigortalamak için acil çözüm bulunmalıdır."

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, Beyaz Saray'da dün gerçekleşen toplantıya İsrail, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dahil olmak üzere toplam 19 ülke temsilcisi katıldı

Beyaz Saraydaki Gazze toplantısına boykot
Beyaz Saray'daki Gazze toplantısına boykot

KUDÜS KARARI BOYKOTU GETİRDİ

Donald Trump yönetiminin Kudüs kararını protesto eden Filistin yönetimi söz konusu toplantıyı boykot etti ve Gazze ile ilgili görüşmelere katılmadı.Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner öncülüğünde gerçekleşen ve Kushner'in uluslararası müzakereler özel temsilcisi Jason Greenblatt'in katkı sağladığı görüşmelerde nasıl bir ilerleme kaydedildiğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, Filistin yönetiminin toplantıyı protesto etmesine ilişkin de Beyaz Saray'dan bir değerlendirme gelmedi.Kushner'in katılımcı ülkelere iki saatlik bir sunum yaptığı ve ardından konuyla ilgili müzakerelerin gerçekleştiği bildirilen görüşmeye bazı Avrupa ülkelerinin temsilcilerinin de katıldığı kaydedildi.- İsrail ile Arap ülkeleri arasında "doğrudan müzakere" değilAmerikan medyasına konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bazı ABD'li yetkililer ise söz konusu toplantının İsrail ile Arap ülkeleri arasında "doğrudan bir müzakere" anlamı ve amacı taşımadığını vurguladı.

ARABULUCU ROLÜ

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık 2017'de yaptığı açıklamayla Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurmuştu.ABD Dışişleri Bakanlığı da geçen ay yaptığı açıklamada, Tel Aviv'deki Amerikan Büyükelçiliğinin mayıs ayı içinde Kudüs'e taşınacağını belirtmişti. Açıklamada, "Mayıs ayında Kudüs'te yeni ABD Büyükelçiliğinin açılmasını planlıyoruz. Büyükelçiliğin açılışı, İsrail'in kuruluşunun 70. yıl dönümüne denk gelmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.ABD yönetimine sert tepki gösteren Filistin yönetimi, Washington'ın artık Ortadoğu Barış sürecinde arabulucu rolünü yitirdiğini ifade etmişti. 

Trumptan gerilimi tırmandıracak sözler
Trump'tan gerilimi tırmandıracak sözler
 

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