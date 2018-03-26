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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
26.03.2018 - 16:05, Son Güncelleme:

Son dakika! ABD'den flaş Rusya kararı! Sınır dışı ediliyorlar

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Son dakika! ABD'den flaş Rusya kararı! Sınır dışı ediliyorlar

İngiltere ve Rusya arasındaki casus krizinde çok sayıda ülke Rusya'ya karşı peş peşe sert adımlar atacağını duyurdu. Bugün ABD, Kanada, 14 Avrupa Birliği ülkesi ve Ukrayna eşzamanlı olarak Rus diplomatlara yönelik 'sınır dışı' kararlarını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, 60 Rus vatandaşını 'ajan' olarak niteleyerek bu kişilerin ülkeden sınır dışı edileceğini açıkladı. Trump, Seattle'daki Rusya Konsolosluğu'nu da kapatma kararı aldı. Öte yandan, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa Birliği'ne üye 14 ülkenin Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldığını duyurdu.

Rusya ve İngiltere arasında yaşanan casus krizine çok sayıda ülke müdahil oldu. Eski Rus casusu Sergei Skripal'in İngiltere'nin Salisbury kentinde zehirlenmesiyle başlayan casus krizi tüm Avrupa'ya yayılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 60 Rusya vatandaşını 'casus' olarak niteleyerek sınır dışı ettiğini duyurdu. ABD öte yandan Seattle'daki Rusya Konsolosluğu'nu da kapatma kararı aldı. 60 diplomattan 48'inin Rusya'nın Washington Büyükelçiliği personelinden, geri kalanının New York merkezli Birleşmiş Milletler'de görevli personelinden olduğu söyleniyor. 

'RUSYA GİDEREK SALDIRGANLAŞIYOR'

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD'nin bu kararı Rusya'nın Birleşik Krallık topraklarında kimyasal madde kullanması nedeniyle aldığını söyledi. 

Ülkeden gönderilmesi kararı alınan Rus diplomatlara ABD'den ayrılmaları için 7 gün süre verildiğini belirten ABD'li yetkililer, 'Rus istihbaratının eylemlerinin giderek saldırganlaştığı' gerekçesinin alınan kararda etkili olduğunu savundu.

14 AB ÜLKESİ SINIR DIŞI EDİYOR

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa Birliği üyesi 14 ülkenin Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldığını söyledi. 

Rusya'ya karşı adım atan ülkelerin sayısı ABD ve Almanya ile sınırlı kalmadı. Bu kararlarının açıklanmasından hemen sonra Polonya, Fransa ve Çekya belirli sayıda Rus diplomatı sınır dışı etmeye karar verdi. Polonya ve Fransa 4, Çekya ise 3 Rus diplomatı sınır dışı edeceğini açıkladı. İtalya 2 Rus diplomatın bir hafta içinde ülkeyi terk etmek zorunda olduğunu duyurdu. 

ABD ve AB ülkelerinin yanı sıra Ukrayna ve Kanada da sırasıyla 13 ve 4 Rus diplomatı kovma kararı aldığını duyurdu. 

“Rusya Federasyonu ile diplomatik ilişkilerimiz fiili olarak donmuştur”
Petro Poroşenko

'İLİŞKİLERİMİZİ DONDURDUK'

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zehirlenme olayına tepki olarak Ukrayna'nın İngiliz ortakları ve transatlantik müttefikleriyle dayanışma göstererek zaten sayıları azalan Rus diplomatlarından 13'ünü Ukrayna topraklarından sınır dışı etme kararının alındığını bildirdi. Poroşenko, "Rusya Federasyonu ile diplomatik ilişkilerimiz fiili olarak donmuştur" ifadelerini kullandı.

Rusyadan ilk tepki Yerle bir ettiler
Rusya'dan ilk tepki! 'Yerle bir ettiler'

ALMANYA: İNGİLTERE İLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bakanlığın resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Salisbury'deki zehirleme olayının aydınlatılmasına ilişkin Rusya'nın hâlâ katkı sağlamaması yüzünden Almanya'nın bugün 4 Rus diplomatı sınır dışı ettiğini duyurdu.

Böylelikle İngiltere ile dayanışma içinde oldukları sinyali gönderdiklerini belirten Maas, bu kararın kolay verilmediğini kaydetti.

KRİZ NASIL BAŞLADI?

Eski Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yuliya 4 Mart'ta İngiltere'nin Salisbury kentinde kimyasal bir maddeden zehirlenmişti.

İngiltere Başbakanı Theresa May, sinir gazıyla saldırı düzenlendiğini söyleyip büyük ihtimalle Rusya’nın sorumlu olduğunu iddia etmişti. İngiltere hükümeti, ülkedeki 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı. Suçlamaları kesin dille reddeden Rusya da, ülkeden 23 İngiliz diplomatı göndererek karşılık vermişti.

 

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