Son dakika: ABD'den flaş Suriye açıklaması
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Trump'ın Duma'daki saldırıdan Suriye ve Rusya'yı sorumlu tuttuğu belirtilerek olası Suriye operasyonu ile ilgili "tüm seçenekler masada ama henüz karar verilmedi" denildi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ise Esad rejiminin kimyasal silah kullanım tarihi hakkında ihtilaf edilecek bir durumun olmadığını belirtti.
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Duma'da gerçekleştirildiği iddia edilen kimyasal saldırıdan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve Rusya'yı sorumlu tuttuğunu belirtti.
Sanders, "Başkan, saldırıdan Esad ve Rusları sorumlu tutuyor" dedi.
"Tüm seçenekler masada" diyen Sanders, ABD'nin olası cevabıyla ilgili soru üzerinde "Bununla ilgili nihai kararlar henüz alınmadı" diye konuştu.
DIŞİŞLERİ'NDEN DE AÇIKLAMA
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Esed rejiminin kimyasal silah kullanımının tarihi hakkında ihtilaf edilecek bir durum yok. Kimyasal Silah Anlaşması'na imza atan taraf olarak attığı adımlarda çok kötü ihlaller var" ifadesini kullandı.
Rusya ile ilgili eleştiride de bulunan Nauert, "Rusya'nın reddetmesi ve diğer bloke eden politikaları Suriye'nin silahsızlandırılması yönündeki kendi çabalarını şüpheye düşürüyor." görüşüne yer verdi.
BARBARCA BİR SALDIRI
Nauert, şunları kaydetti: "Duma'da bulunan kontaklarımızdan aldığımız bilgiler güvenilir ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) tarafından incelenecek. Bu barbarca bir saldırıydı ve uluslararası toplum kimyasal silahları kullanan tarafı sorumlu tutmalıdır. Suriye halkı için ayağa kalkacağız."
Suriye'de Esed rejiminin 7 Nisan'da Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil hayatını kaybetmişti.
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