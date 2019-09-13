Son dakika... ABD'den Diyarbakır'daki terör saldırısına kınama
ABD Büyükelçiliği, Diyarbakır'da gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin kınama mesajı yayınladı.
ABD Büyükelçiliği, Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı. ABD Büyükelçiliği, Twitter hesabından şu açıklamada bulundu:
"Diyarbakır’daki terör saldırısını kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu menfur saldırıların sona ermesi çağrısında bulunuyoruz."
Diyarbakır’daki terör saldırısını kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu menfur saldırıların sona ermesi çağrısında bulunuyoruz.— US Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) 13 Eylül 2019
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