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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
CANSU ÇAMLIBEL - WASHINGTON
19.03.2018 - 18:51, Son Güncelleme:

Son dakika... ABD'den çifte Afrin açıklaması

Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
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Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
Son dakika... ABD'den çifte Afrin açıklaması

Washington’dan Afrin şehir merkezinin TSK destekli ÖSO tarafından ele geçirilmesiyle birlikte yaşanan gelişmelere yönelik sert tepki geldi. Pazartesi günü saynı saatlerde hem ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan hem de ABD Savunma Bakanlığı Pentagon arka arkaya ‘kaygılıyız’ açıklamaları yaptı. Açıklamada, ‘NATO müttefikimiz Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını dikkate alma hususuna bağlıyız. Aynı zamanda DEAŞ karşıtı kampanyaya ve ortağımız SDG'ye de bağlıyız’ denildi. Pentagon Sözcüsü Albay Robert Manning ise, ABD’nin Türkiye’nin operasyonlarını sınır bölgelerinin ötesine ilerletmemesi yönündeki beklentisini dile getirdi.

‘AFRİN NÜFUSUNUN ÇOĞUNLUĞU KÜRT’ VURGUSU

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Türkiye’nin Afrin harekatını hedef alan açıklamasının ayrıntıları şöyle:

-ABD, Afrin şehir merkezinden son 48 saat içinde gelen haberlerden derin kaygı duyuyor. Nüfusun çoğunluğunun Kürt olduğu şehrin Türk silahlı kuvvetleri ve Türkiye'nin desteklediği güçlerin saldırı tehdidi nedeniyle boşaltıldığı görülüyor. Bu bölgede zaten kaygı verici durumda olan insani durumu zorlaştırıyor.

YAĞMA HABERLERİNE ATIF

-BM kurumları Afrin'den giden nüfusun yüzlerle, binlerle ifade edildiğini bildiriyor, bu insanların acil barınmaya ve temel ihtiyaçlarını karşılayacak yardıma ihtiyacı var. Afrin'deki yağma haberlerinden de kaygılıyız. Afrin'deki duruma ilişkin ciddi kaygılarımızı defahatle Türk yetkililere söyledik.

-ABD, kuzeybatı Suriye'deki Türkiye, Rusya ve rejim dahil dahil tüm aktörleri insani yardım kuruluşlarına geçil sağlamaya ve şiddet nedeniyle yerlerinden olanlara acilen insani yardım ulaştırılmasını sağlamaya davet ediyoruz.

‘ATEŞKESE UYUN’ İMASI

-ABD, BM Güvenlik Konseyi'nin 2401 numaralı ateşkes kararının derhal ve tam olarak uygulanmasına bağlıdır.

-ABD Afrin'in bulunduğu kuzeybatı Suriye'de görev yapmıyor. NATO müttefikimiz Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını dikkate alma hususuna bağlıyız. Aynı zamanda DEAŞ karşıtı kampanyaya ve ortağımız SDG'ye de bağlıyız.

DEAŞ’A MOMENTUM KAZANDIRMADAN DÜŞMANLIKLAR BİTSİN

Dışişleri Bakanlığı’ndan yazılı açıklama yapıldığı dakikalarda Pentagon Sözcüsü Albay Robert Manning haftalık basın brifinginde konuşuyordu. Manning’in de sorulardan önce toplantının hemen açılışında Afrin’deki gelişmeleri kendisinin bizzat getirmesi dikkat çekti. Manning şunları söyledi:

‘Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Orta Fırat Nehri vadisindeki pozisyonlarında ilerlemeye devam ediyor. Ancak öte yandan kuzeybatı Suriye’deki durumdan kaygılıyız. Bütün tarafları DEAŞ ile mücadeleye odaklanmaya, Suriye krizini çözmeye, masum sivilleri korumaya davet ediyoruz. Bizim iki tarafın da kuvvetlerini kaydırmasıyla bir ilgimiz yok ama oradaki çatışmaların DEAŞ’la mücadele çabamızı etkilemesinden kaygılıyız. DEAŞ’ın bu durumu bir fırsat olarak görüpyeniden gruplaşmasına mahal vermeden düşmanlıkların sona ermesini istiyoruz. DEAŞ’ın yeniden momentum kazanmasına izin veremeyiz.

Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarının farkındayız. Ancak öte yandan nüfusun yoğun olduğu bölgelerdeki çatışma ihtimalinden kaygılıyız. Sınır bölgelerinin ötesindeki alanlardaki operasyonlar insani durumun daha da kötüleşmesine neden olacaktır.

Sivillerin insani yardıma ve temiz suya ulaşımının engellendiğine ilişkin haberlerden de kaygılıyız. Tüm tarafları kaynakların tüm Suriye’ye ulaştırılmasının önünü açmaya davet ediyoruz.’

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın TSK’nın operasyonlarını Menbiç’e, Kobani’ye hatta Irak’a doğru genişleteceklerine ilişkin açıklamalarının hatırlatılması üzerine Manning, ‘Biz tüm tarafların dikkatini DEAŞ’la mücadeleye vermesini istiyoruz. Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarını anlıyoruz. Türkiye sınırlarından aktif bir isyan olan tek NATO ülkesi. Türkiye ile yakın temas içindeyiz. Diplomatik müzakerelerde sonuç odaklı bir mekanizmamız var’ dedi.

MENBİÇ’TEYİZ, ÇEKİLMİYORUZ

Albay Manning’e Türk ordusunun Menbiç’te SDG’yi hedef alması durumunda ABD önderliğindeki koaolisyonun sahadaki ortaklarını koruyup korumayacağı da soruldu. Afrin’de Amerikan askeri olmadığını ancak Menbiç’te olduğunu hatırlatan Manning, ‘Biz bütün taraflara ABD güçlerinin orada olduğunu ve orada kalmaları için gereken tedbirleri alacağımızı hatırlattık’ şeklinde konuştu. Manning, ABD’nin kendi güçlerini Menbiç’ten çekeceğine dair bir işaret olmadığını da ekledi.

Sözcü Manning, Afrin’deki sivil kayıplardan kimin sorumlu olduğu ya da bölgedeki sivillerin temiz suya ulaşımının kimler tarafından engellendiğine ilişkin ısrarlı sorulara ise net yanıt vermedi. Manning şunları söyledi: ‘Bütün bunların kimin kabahati olduğundan ziyade bu yaşananların bugün DEAŞ’la mücadeleden götürdüklerine bakmak lazım. Gelişmeler DEAŞ’ın potansiyel olarak yeniden güç kazanmasına neden olabilir. O nedenle de 70 üyeli koalisyonun orada olma gerekçemize geri dönmeliyiz.’

Manning’e PKK’nın Suriye kolu YPG’nin Afrin şehir merkezinin düşmesinin ardından Türk güvenlik güçlerini hedef alacak gerilla tipi eylemler yapacaklarına ilan ettikleri açıklamaya ilişkin sorular da yöneltildi. Manning, belli bir unsura ithaf edilen varsayımlarla ilgili yorum yapmayacağını kaydetti.

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Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
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