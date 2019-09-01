Son dakika! ABD'de yine aynı kâbus
ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 5 kişinin öldüğü, 20'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.
Amerikan medyasında yer alan haberlere göre saldırı, Teksas eyaletinin Midland ve Odessa şehirleri arasındaki bölgede yer alan bir alışveriş merkezi civarında yaşandı.
Söz konusu haberlerde, saldırganların kullandıkları araçlardan etraftaki insanlara rastgele ateş açtıkları bilgisi yer aldı.
Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 20'den fazla kişinin de yaralandığını ifade etti.
İki farklı araç kullanan iki saldırganın yakalanması için hemen takibe başladıklarını kaydeden Sanchez, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyledi.
Saldırıyla ilgili olarak yerel halka güvenli yerlerde kalmaları çağrısı yapan polis, Texas Permian Basin Üniversitesinin de geçici olarak kapatıldığını bildirdi.
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