Son dakika... ABD'de silahlı saldırı: Ölüler ve yaralılar var
Florida’da düzenlenen bir e-spor organizasyonu kana bulandı. Turnuvadan elendiği öne sürülen bir kişi, oyun salonunu basarak, dört kişiyi öldürdü. Saldırgan olayın ardından intihar etti.
ABD’nin Florida eyaletine bağlı Jacksonville kentinde gerçekleştirilen bir e-spor turnuvasında silahlı saldırı düzenlendi. Madden NFL (popüler bir Amerikan futbolu oyunu) turnuvasının yapıldığı Jacksonville Landing adlı eğlence merkezinde yaşanan saldırı sonucu dört kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Polis, saldırganın olay yerinde intihar ettiğini açıkladı. Tanıklar, saldırganın turnuvada elenen bir oyuncu olduğunu söyledi. CNN’e konuşan bir görgü tanığı, saldırganı insanları vururken ve sonrasında kendini öldürürken gördüğünü söyledi. Steven “Steveyj” Javaruski adlı bir oyuncu da saldırganın turnuvaya katılıp kaybettiğini öne sürdü.
CANLI YAYINDA SİLAH SESİ
Turnuva internetten yayınlanırken, saldırının gerçekleştiği anlar canlı yayına yansıdı. İlk silah sesleri duyulduğunda yorumcular sessizliğe gömülürken, ardından insanların çığlıkları duyuluyor. Sonrasında ise yayının kesildiği görülüyor.
Oyunculardan Drini Gjoka, saldırıda yaralandığını Twitter hesabından duyurdu. 19 yaşındaki Gjoka mesajında, “Gidiyorum ve bir daha asla dönmeyeceğim. Kelimenin tam manasıyla çok şanslıyım. Kurşun baş parmağıma geldi. Hayatımın en kötü günü” yazdı.
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