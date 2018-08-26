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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA
26.08.2018 - 21:43, Son Güncelleme:

Son dakika... ABD'de silahlı saldırı: Ölüler ve yaralılar var

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Son dakika... ABD'de silahlı saldırı: Ölüler ve yaralılar var

Florida’da düzenlenen bir e-spor organizasyonu kana bulandı. Turnuvadan elendiği öne sürülen bir kişi, oyun salonunu basarak, dört kişiyi öldürdü. Saldırgan olayın ardından intihar etti.

ABD’nin Florida eyaletine bağlı Jacksonville kentinde gerçekleştirilen bir e-spor turnuvasında silahlı saldırı düzenlendi. Madden NFL (popüler bir Amerikan futbolu oyunu) turnuvasının yapıldığı Jacksonville Landing adlı eğlence merkezinde yaşanan saldırı sonucu dört kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Polis, saldırganın olay yerinde intihar ettiğini açıkladı. Tanıklar, saldırganın turnuvada elenen bir oyuncu olduğunu söyledi. CNN’e konuşan bir görgü tanığı, saldırganı insanları vururken ve sonrasında kendini öldürürken gördüğünü söyledi. Steven “Steveyj” Javaruski adlı bir oyuncu da saldırganın turnuvaya katılıp kaybettiğini öne sürdü. 

Son dakika... ABDde silahlı saldırı: Ölüler ve yaralılar var

CANLI YAYINDA SİLAH SESİ

Turnuva internetten yayınlanırken, saldırının gerçekleştiği anlar canlı yayına yansıdı. İlk silah sesleri duyulduğunda yorumcular sessizliğe gömülürken, ardından insanların çığlıkları duyuluyor. Sonrasında ise yayının kesildiği görülüyor.

Oyunculardan Drini Gjoka, saldırıda yaralandığını Twitter hesabından duyurdu. 19 yaşındaki Gjoka mesajında, “Gidiyorum ve bir daha asla dönmeyeceğim. Kelimenin tam manasıyla çok şanslıyım. Kurşun baş parmağıma geldi. Hayatımın en kötü günü” yazdı.

ABD'de eğlence merkezine silahlı saldırı: Ölüler ve yaralılar varABD'de bir eğlence merkezinde etrafa rastgele ateş açıldı. Saldırıda ölenlerin ve yaralananların olduğu belirtiliyor. Saldırı Florida bilgisayar oyunu turnuvasının yapıldığı yerde düzenlendi.
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