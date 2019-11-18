Son dakika... ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Fresno kentinde, bir evin bahçesinde toplanan kalabalığa kimliği belirsiz bir kişi ateş açtı. Yaşanan olay sebebiyle 4 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.
Ayrıntılar geliyor...
UPDATE: 4 people killed and 6 more injured at a house on Lamona. All of the victims are Asian men between 25 and 35 years old.— Marie Edinger KMPH (@MarieEdinger) November 18, 2019
A family was having a football party of about 3 dozen people, when someone came up on foot and started shooting at people in the back yard around 8PM pic.twitter.com/rVIw8uWXLK
Breaking: ATF San Francisco Field Division special agents are responding to shooting in Fresno, CA. pic.twitter.com/WO6PLfGR9D— ATF San Francisco (@ATFSanFrancisco) November 18, 2019
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