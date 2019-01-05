Son dakika... ABD'de silahlı saldırı
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Torrance kentindeki bovling salonunda silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucunda 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı açıklandı.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Torrance kentinde silahlı saldırı gerçekleştiği ve çok sayıda kişinin vurulduğu belirtildi. Polis, bölge sakinlerine olayın gerçekleştiği alandan uzak durmaları çağrısında bulundu. İlk bilgilere göre saldırıda 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
Saldırının gerçekleştiği yere çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırının gerçekleştiği bovling salonunda çok sayıda kişinin kanlar içinde yerde yattığı görülüyor.
Los Angeles Times'a konuşan bir görgü tanığı, saldırının gerçekleştiği bovling salonunda bir konsolun arkasında 15 dakika saklandığını, saldırıdan önce tartışma yaşandığını belirtti.
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