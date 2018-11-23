Son dakika... ABD'de silahlı saldırı
ABD'nin Alabama eyaletindeki bir AVM'de Black Friday alışverişi yapan kalabalığa ateş açıldı.
ABD'nin Alabama eyaletindeki bir AVM'de Black Friday alışverişi yapan kalabalığa ateş açıldı. Saldırının ardından bir şüphelinin vurularak etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Saldırı sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayın terörle bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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