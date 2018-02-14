Son dakika... ABD'de okula silahlı saldırı: Yaralılar var

Florida Eyaleti'nin güneyindeki bir okulda çıkan silahlı saldırıda 50'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırganın ağır silahlı ve gaz maskeli olduğu iddia edildi.

ABD'nin Florida eyaletinde bir lisede silahlı saldırgan dehşeti yaşanıyor. Stoneman Douglas Lisesi'sinde hâlâ yakalanamayan silahlı bir saldırganın çok sayıda kişiyi vurduğu ifade edildi. Daily Mail, olayda en az 50 kişinin yaralandığını duyurdu. Olay yerine çok sayıda polis aracı, ambulans ve zırhlı araç gönderildiği öğrenildi. Saldırganın ağır silahlı ve gaz maskeli olduğu iddia edildi. Saldırının yaşandığı okul, Miami'nin yaklaşık 70 kilometre kuzeyindeki Parkland kentinde bulunuyor. Ayrıntılar geliyor...

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR