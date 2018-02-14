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    Haberler >Dünya>Son dakika... ABD'de okula silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

    Son dakika... ABD'de okula silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

    Hurriyet.com.tr
    14.02.2018 - 23:22 | Son Güncelleme:

    Florida Eyaleti'nin güneyindeki bir okulda meydana gelen silahlı saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Yakalanarak gözaltına alınan saldırganın 19 yaşındaki Nicolas Cruz olduğu öğrenildi. Öğrencilerin olayı tatbikat sandığı ve sabah saatlerinde okulda tatbikat yapıldığı ifade edildi.

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    • ABDde büyük şok Liseye silahlı saldırı
    • ABDde büyük şok Liseye silahlı saldırı
    • ABDde büyük şok Liseye silahlı saldırı
    • ABDde büyük şok Liseye silahlı saldırı

    ABD'nin Florida eyaletinde bir lisede silahlı saldırgan dehşeti yaşandı. Stoneman Douglas Lisesi'sinde bir saldırganın çok sayıda kişiyi silahla vurduğu açıklandı.

    EN AZ 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Amerikan medyası 14 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu fakat ilerleyen dakikalarda bu sayı değişti. Son açıklamaya göre kanlı saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda da yaralı var.

    Son dakika... ABDde okula silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

    Saldırganın ağır silahlı ve gaz maskeli olduğu iddia edildi.

    Saldırının yaşandığı okul, Miami'nin yaklaşık 70 kilometre kuzeyindeki Parkland kentinde bulunuyor.

    İddiaya göre; kapüşonlu olduğu söylenen saldırgan, öğrenci ve ABD Ordusu Yedek Subay Eğitim Birliği'ne bağlı.

    Son dakika... ABDde okula silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

    ÖĞRENCİLER OLAYI TATBİKAT SANMIŞ

    Öğrencilerin olayı tatbikat sandığı ve sabah saatlerinde okulda tatbikat yapıldığı ifade edildi.

    "KAPILAR KİLİTLİ"

    Saldırının yaşandığı okulda okuyan 17 yaşındaki bir öğrenci, ailesine cep telefonundan gönderdiği mesajda, "Annecim, babacım... Okulun kampusunda silah sıkılıyor. Dışarıda polis sirenleri çalıyor. Biz oditoryumdayız ve kapılar kilitli" yazdı.

    SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

     Yakalanarak gözaltına alınan saldırganın 19 yaşındaki Nicolas Cruz olduğu öğrenildi.

    Son dakika... ABDde okula silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

     

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    Etiketler: abd , florida , yaralı
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