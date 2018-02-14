Son dakika... ABD'de okula silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'nin Florida eyaletinde bir lisede silahlı saldırgan dehşeti yaşandı. Stoneman Douglas Lisesi'sinde bir saldırganın çok sayıda kişiyi silahla vurduğu açıklandı.

EN AZ 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Amerikan medyası 14 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu fakat ilerleyen dakikalarda bu sayı değişti. Son açıklamaya göre kanlı saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda da yaralı var.

Saldırganın ağır silahlı ve gaz maskeli olduğu iddia edildi.

Saldırının yaşandığı okul, Miami'nin yaklaşık 70 kilometre kuzeyindeki Parkland kentinde bulunuyor.

İddiaya göre; kapüşonlu olduğu söylenen saldırgan, öğrenci ve ABD Ordusu Yedek Subay Eğitim Birliği'ne bağlı.

ÖĞRENCİLER OLAYI TATBİKAT SANMIŞ

Öğrencilerin olayı tatbikat sandığı ve sabah saatlerinde okulda tatbikat yapıldığı ifade edildi.

"KAPILAR KİLİTLİ"

Saldırının yaşandığı okulda okuyan 17 yaşındaki bir öğrenci, ailesine cep telefonundan gönderdiği mesajda, "Annecim, babacım... Okulun kampusunda silah sıkılıyor. Dışarıda polis sirenleri çalıyor. Biz oditoryumdayız ve kapılar kilitli" yazdı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Yakalanarak gözaltına alınan saldırganın 19 yaşındaki Nicolas Cruz olduğu öğrenildi.





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