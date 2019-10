Son dakika... ABD'de Oktoberfest'te peş peşe patlamalar! Sebebi belli oldu

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Huntingdon Beach kentinde düzenlenen Oktoberfest etkinliğinde art arda üç patlama meydana geldi. Etkinliğe katılanlar patlamaların terör saldırısı olabileceği ihtimali sebebiyle kısa süreli panik yaşadı. Patlamaların elektrik arızası sebebiyle yaşandığı anlaşıldı.

Third explosion in #oldworldvillage #Oktoberfest i hope everyone is alright. @NBCLA pic.twitter.com/VNGQcuvNw9

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Etkinliğe katılan iki kişinin ve iki itfaiyecinin patlama sebebiyle yaralandığı bildirildi.

I received a message saying that Oktoberfest in Huntington Beach is lit. Then, I received a video of how lit it is. #Oktoberfest2019 #HuntingtonBeach pic.twitter.com/czUyOczydK