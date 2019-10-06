Son dakika... ABD'de Oktoberfest'te peş peşe patlamalar! Sebebi belli oldu
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Huntingdon Beach kentinde düzenlenen Oktoberfest etkinliğinde peş peşe üç patlama meydana geldi. Patlama sebebiyle etkinliğe katılanlar büyük panik yaşadı. Patlamaların sebebinin elektrik arızası olduğu belirtildi.
ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Huntingdon Beach kentinde düzenlenen Oktoberfest etkinliğinde art arda üç patlama meydana geldi. Etkinliğe katılanlar patlamaların terör saldırısı olabileceği ihtimali sebebiyle kısa süreli panik yaşadı. Patlamaların elektrik arızası sebebiyle yaşandığı anlaşıldı.
Third explosion in #oldworldvillage #Oktoberfest i hope everyone is alright. @NBCLA pic.twitter.com/VNGQcuvNw9— Koray 😷 (@mnckry) October 6, 2019
Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Etkinliğe katılan iki kişinin ve iki itfaiyecinin patlama sebebiyle yaralandığı bildirildi.
I received a message saying that Oktoberfest in Huntington Beach is lit. Then, I received a video of how lit it is. #Oktoberfest2019 #HuntingtonBeach pic.twitter.com/czUyOczydK— jamaziing (@pugilisthare) October 6, 2019
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