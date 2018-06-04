Son dakika! ABD'de kritik gÃ¶rÃ¼ÅŸmeden ilk aÃ§Ä±klama

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile ABD'li mevkidaÅŸÄ± Mike Pompeo arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸme, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nda baÅŸladÄ±.Â GÃ¶rÃ¼ÅŸme iÃ§in ABD'nin baÅŸkenti Washington'a dÃ¼n gelen Ã‡avuÅŸoÄŸlu, bugÃ¼n sabah saatlerinde ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na geldi. ToplantÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± salona giriÅŸte basÄ±n mensuplarÄ±na poz veren iki bakan, herhangi bir aÃ§Ä±klama yapmadÄ±.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± MÃ¼nbiÃ§ konusunun ele" alÄ±nmasÄ± ve FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FETÃ–) elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in iadesine yÃ¶nelik sÃ¼recin de gÃ¼ndeme gelmesi bekleniyor.

Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, iki Ã¼lke arasÄ±nda MÃ¼nbiÃ§ konusunda varÄ±lacak bir mutabakatÄ±n bugÃ¼nkÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin olumlu sonuÃ§lanmasÄ± halinde uygulamaya geÃ§eceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ ve bunun iki Ã¼lke arasÄ±nda bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± olabileceÄŸini belirtmiÅŸti.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu ve Pompeo arasÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼len ve iki bakanÄ±n anlaÅŸmaya varmasÄ± halinde uygulanacaÄŸÄ± belirtilen MenbiÃ§ planÄ± ile kentteki YPG'lilerin 30 gÃ¼n iÃ§inde MenbiÃ§'ten Ã§ekilmesinin Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilmiÅŸti.





GÃ–RÃœÅžME SONA ERDÄ°



DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile AmerikalÄ± mevkidaÅŸÄ± Mike Pompeo arasÄ±nda ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin sona erdiÄŸi bildirildi.Â Diplomatik kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile Pompeo arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸme 1 saat sÃ¼rdÃ¼.Â



MÃœNBÄ°Ã‡ VE FETÃ–...



GÃ¶rÃ¼ÅŸmede aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak MÃ¼nbiÃ§ ile ilgili yol haritasÄ±nÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Ä°ki bakan arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmede ayrÄ±ca FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FETÃ–) elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in iadesine yÃ¶nelik sÃ¼recin gÃ¼ndeme geldiÄŸi belirtildi.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pompeo ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmemizde, #TÃ¼rkiye-#ABD ikili iliÅŸkilerini, MÃ¼nbiÃ§ Yol HaritasÄ± dahil Suriye meselesini ve diÄŸer bÃ¶lgesel konularÄ± ele aldÄ±k. pic.twitter.com/kUxqhkhMHG — MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu (@MevlutCavusoglu) June 4, 2018

Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun, Pompeo gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine iliÅŸkin kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde basÄ±n mensuplarÄ±na deÄŸerlendirme yapacaÄŸÄ± kaydedildi.Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Pompeo gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi iÃ§in dÃ¼n geldiÄŸi Washington'da TÃ¼rk toplumu ile iftara katÄ±lmÄ±ÅŸ, burada yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "iki Ã¼lke arasÄ±nda MÃ¼nbiÃ§ konusunda varÄ±lacak bir mutabakatÄ±n, Pompeo gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin olumlu sonuÃ§lanmasÄ± halinde uygulamaya geÃ§eceÄŸini ve bunun iki Ã¼lke arasÄ±nda bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± olabileceÄŸini" belirtmiÅŸti.

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