Son dakika! ABD'de kritik gÃ¶rÃ¼ÅŸmeden ilk aÃ§Ä±klama

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Dünya
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04.06.2018 - 15:11, Son GÃ¼ncelleme:

Son dakika! ABD'de kritik görüÅŸmeden ilk açÄ±klama

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Son dakika! ABD'de kritik görüÅŸmeden ilk açÄ±klama

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Washington ziyaretinde ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak MÃ¼nbiÃ§ ile ilgili yol haritasÄ±nÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Ä°ki bakan arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmede ayrÄ±ca FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FETÃ–) elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in iadesine yÃ¶nelik sÃ¼recin gÃ¼ndeme geldiÄŸi belirtildi. Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Pompeo ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± geÃ§tiÄŸini ifade ederken, Suriye'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG konusunda ilerlemenin saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile ABD'li mevkidaÅŸÄ± Mike Pompeo arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸme, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nda baÅŸladÄ±.Â GÃ¶rÃ¼ÅŸme iÃ§in ABD'nin baÅŸkenti Washington'a dÃ¼n gelen Ã‡avuÅŸoÄŸlu, bugÃ¼n sabah saatlerinde ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na geldi. ToplantÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± salona giriÅŸte basÄ±n mensuplarÄ±na poz veren iki bakan, herhangi bir aÃ§Ä±klama yapmadÄ±.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± MÃ¼nbiÃ§ konusunun ele" alÄ±nmasÄ± ve FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FETÃ–) elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in iadesine yÃ¶nelik sÃ¼recin de gÃ¼ndeme gelmesi bekleniyor.

Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, iki Ã¼lke arasÄ±nda MÃ¼nbiÃ§ konusunda varÄ±lacak bir mutabakatÄ±n bugÃ¼nkÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin olumlu sonuÃ§lanmasÄ± halinde uygulamaya geÃ§eceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ ve bunun iki Ã¼lke arasÄ±nda bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± olabileceÄŸini belirtmiÅŸti.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu ve Pompeo arasÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼len ve iki bakanÄ±n anlaÅŸmaya varmasÄ± halinde uygulanacaÄŸÄ± belirtilen MenbiÃ§ planÄ± ile kentteki YPG'lilerin 30 gÃ¼n iÃ§inde MenbiÃ§'ten Ã§ekilmesinin Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilmiÅŸti.

Son dakika ABDde kritik gÃ¶rÃ¼ÅŸmeden ilk aÃ§Ä±klama


GÃ–RÃœÅžME SONA ERDÄ°

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile AmerikalÄ± mevkidaÅŸÄ± Mike Pompeo arasÄ±nda ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin sona erdiÄŸi bildirildi.Â  Diplomatik kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile Pompeo arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸme 1 saat sÃ¼rdÃ¼.Â

MÃœNBÄ°Ã‡ VE FETÃ–...

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak MÃ¼nbiÃ§ ile ilgili yol haritasÄ±nÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Ä°ki bakan arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmede ayrÄ±ca FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FETÃ–) elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in iadesine yÃ¶nelik sÃ¼recin gÃ¼ndeme geldiÄŸi belirtildi.




Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun, Pompeo gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine iliÅŸkin kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde basÄ±n mensuplarÄ±na deÄŸerlendirme yapacaÄŸÄ± kaydedildi.

Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Pompeo gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi iÃ§in dÃ¼n geldiÄŸi Washington'da TÃ¼rk toplumu ile iftara katÄ±lmÄ±ÅŸ, burada yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "iki Ã¼lke arasÄ±nda MÃ¼nbiÃ§ konusunda varÄ±lacak bir mutabakatÄ±n, Pompeo gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin olumlu sonuÃ§lanmasÄ± halinde uygulamaya geÃ§eceÄŸini ve bunun iki Ã¼lke arasÄ±nda bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± olabileceÄŸini" belirtmiÅŸti.

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