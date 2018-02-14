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    Son dakika! ABD'de kritik adreste silahlı çatışma! Yaralılar var

    Hürriyet Haber
    14.02.2018 - 16:33 | Son Güncelleme:

    ABD'nin Maryland eyaltindeki ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) genel merkezi yakınlarında silahlı çatışma gerçekleşti. Olayda 3 kişi yaralandı. Bir kişinin olayın ardından gözaltına alındığı ifade ediliyor.

    ABD'nin Ulusal Güvenlik Ajansı genel merkez binası önünde gerçekleşen silahlı saldırıda üç kişi vuruldu, bir şüpheli göz altına alındı.

    ABD'nin Maryland eyaleti Fort Meade bölgesindeki NSA genel merkezi girişinde gerçekleşen olayın kontrol altına alındığını açıklayan NSA sözcüsü Anne Arundel Eyalet Polisinin müdahale ettiğini söyledi. Yapılan açıklamada devam eden bir tehdidin olmadığı vurgulandı.

    Federal Araştırma Bürosu (FBI) olay hakkında soruşturma başlatırken, olay yerinden yakalanan görüntülere göre siyah bir aracın NSA'in genel merkezinin girişindeki güvenlik bariyerlerine çarptığı görünüyor. Aracın ön camında kurşun izleri görülürken, aracın dışında bir kişi de polisler tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı.

    Beyaz Saray ABD Başkanı Donald Trump'ın konuyla ilgili bilgilendirildiğini söyledi. Fort Meade halkla ilişkiler biriminin Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre Fort Meade yakınındaki otoban iki yönlü olarak kapatıldı.

     

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER
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