Son dakika... ABD'de kimyasal madde alarmı! Kol bantları can aldı

ABD'nin Pittsburgh kentinde bir etkinlikte dağıtılan turuncu kol bantlarını takan 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

ABD polisi, turuncu renkli kol bantlarından takanların ve kol bantları hakkında bilgisi olanların acil olarak sağlık merkezlerine ve polise başvurmalarını istedi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

BREAKING: Police need your help. Anybody who knows anything about an orange wrist band from Saturday night needs to call police. There are multiple deaths and hospitalizations that have occurred at the SouthSideWorks City Apartments on the @SouthSidePgh #WPXI pic.twitter.com/aCgOuaKrq7