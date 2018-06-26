Son dakika! ABD'den çok kritik seyahat yasağı kararı
ABD Yüksek Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın seyahat yasağına ilişkin davada Trump'ın kararı lehine karar verdi.
ABD Yüksek Mahkemesi, Trump yönetiminin birçok Müslüman ülkeye karşı koyduğu ve daha sonra yargıya taşınan 'seyahat yasağına' ilişkin kararını açıkladı.
Mahkeme, kararının Trump'ın lehine olduğunu duyurdu. Trump'ın seyahat yasağı, Müslümanlara karşı ayrımcılık içerdiği iddiasıyla Yüksek Mahkeme'ye taşınmış, bu nedenle kararın uygulanması durdurulmuştu.
Yüksek Mahkeme'nin kararının 5'e karşı 4 oyla aldığı belirtildi.
SUPREME COURT UPHOLDS TRUMP TRAVEL BAN. Wow!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 Haziran 2018
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