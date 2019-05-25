Son dakika... ABD'de barda silahlı saldırı
ABD'nin New Jersey eyaletinde yer alan Trenton kentinde bir barda ateş açıldı. ABD polisi silahlı saldırı sonucu 10 kişinin yaralandığını, yaralılardan birinin durumunun kritik olduğunu duyurdu.
ABD'nin New Jersey eyaletindeki Trenton kentinde bir barda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 5'i kadın 5'i erkek en az 10 kişi yaralandı.
Yaralılar hastaneye sevk edildi.
Trenton polis sözcüsü Stephen Varn, saldırının TSİ 07:25 civarında gerçekleştiğini, silahlı saldırı sebebiyle 10 kişinin yaralandığını ve yaralılardan birinin durumunun kritik olduğunu açıkladı.
Saldırının sebebi henüz bilinmiyor.
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