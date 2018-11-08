ABD'de bara silahlı saldırı
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir bara düzenlenen silahlı saldırı sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.
Los Angeles'ın 60 kilometre batısında Thousand Oaks'da Borderline Bar & Grill adlı barda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu saldırgan dahil 13 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 ila 15 kişinin yaralandığı bildirildi.
LA Times'a konuşan bir güvenlik polisi, saldırı anında 30 el ateş açıldığını ve saldırganın 20'li yaşlarda sakallı ve siyah giyimli bir erkek olduğunu söyledi.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, bir saldırganın etkisiz hale getirildiği belirtildi. Saldırının kaç kişi tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Bölge polisi olayın tehdit seviyesini ikinci seviye toplu katliam olarak güncelledi.
Güvenlik güçleri ve acil durum görevlilerinin olay yerine gittiği, halktan bölgeden uzak durmalarının istendiği kaydedildi.
Olay yerine ambulansların ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırının failinin öldürüldüğü ifade edildi.
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