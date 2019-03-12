Son dakika... ABD Venezuela'daki diplomatik personelini geri çekiyor
ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Venezuela'da görev yapan tüm diplomatik personelini geri çekeceğini duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin Venezuela'da görev yapmakta olan tüm diplomatik personelini geri çekeceğini duyurdu. Pompeo, kararın ülkedeki kötüleşen durumun yansıması olduğunu ve ABD'nin diplomatik personelinin mevcudiyetinin, ABD politikasında kısıtlamaya sebep olduğu sonucuna varıldığını belirtti.
The U.S. will withdraw all remaining personnel from @usembassyve this week. This decision reflects the deteriorating situation in #Venezuela as well as the conclusion that the presence of U.S. diplomatic staff at the embassy has become a constraint on U.S. policy.— Secretary Pompeo (@SecPompeo) March 12, 2019
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