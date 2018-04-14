Son dakika: ABD Suriye'ye operasyona başladı
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki kimyasal saldırıya ilişkin "saldırı emri" verdiğini söyleyerek, ABD ile Fransa ve İngiltere'nin, Suriye rejimi hedeflerini vurmaya başladığını duyurdu. İlk haberlere göre başkent Şam saldırı altında. Mezze havaalanı, 41.Tugay ve araştırma merkezi vurulanlar arasında...
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki kimyasal saldırıya ilişkin "saldırı emri" verdiğini söyledi.
Trump, ABD ile Fransa ve İngiltere'nin, Suriye rejimi hedeflerini vurmaya başladığını duyurdu.
Trump'ın saldırı emri sonrası Şam'dan patlama sesleri duyulduğu ifade ediliyor.
ABD, saldırılarda Tomahawk füzelerini kullanıyor.
Suriye devlet televiyonu hava saldırılarına uçaksavarlarla karşılık verildiğini bildirdi.
Barza'daki bilimsel araştırma merkezinden dumanlar yükseliyor. ABD savaş gemilerinden atılan Tomahawk füzeleri ile hedeflenmesi sonucunda 4. Tugay milis kuvvetlerinin merkezi de vuruldu
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