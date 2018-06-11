Son dakika! ABD Rusya'ya yeni yaptırımlarını açıkladı
Reuters haber ajansı, ABD Hazine Bakanlığı'nın Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıkladığını duyurdu. Yaptırım kararlarının 5 Rus şirketini ve 3 Rus vatandaşını hedef aldığı ifade edildi.
ABD'nin kısa süre önce açıkladığı yaptırımların hedefinde Libya vatandaşı kişilerin de bulunduğu aktarıldı.
Rusya'ya yönelik yaptırımların, 2017 yılında Rusya tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen siber saldırıyla ilgili olduğu belirtiliyor. Yaptırım kararlarında 5 Rus şirketi ve 3 Rus vatandaşı da hedef alındı.
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