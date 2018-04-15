Son dakika! ABD operasyonun ardından Suriye kararını duyurdu
ABD'nin BM Daimi Büyükelçisi Nikki Haley, ABD'nin Suriye'deki hedeflerini gerçekleştirene kadar ülkeden askerlerini çekmeyeceğini açıkladı.
ABD, Suriye'de rejim hedeflerine yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından, Suriye'deki hedefler gerçekleşene kadar ülkeden çekilmeyeceğini açıkladı.
ABD'nin BM Daimi Büyükelçisi Nikki Haley, Rusya ile ilişkilerin oldukça gergin olduğunu söylerken, ABD'nin Rusya ile hâlâ daha iyi bir ilişki kurma umudunda olduğunu ifade etti.
Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Suriye konusunu telefonda görüşüt.
Sputnik'in aktardığına göre görüşmede, ABD öncülüğündeki saldırıdan sonra Suriye'deki durumu değerlendirdi.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugünkü telefon görüşmesinde, ABD öncülüğündeki saldırıdan sonra Suriye'deki durumu değerlendirdi.
"Liderler, ABD ve müttefiklerinin Suriye topraklarına yönelik füze saldırısından sonra oluşan durumla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Bu yasadışı eylemin, Suriye'deki politik çözüm umutlarına ciddi zarar verdiği kaydedildi.Vladimir Putin, BM Antlaşması'nı ihlal eden bu tür eylemlerin devam etmesi durumunda bunun kaçınılmaz olarak uluslararası ilişkilerde kaosa yol açacağının altını çizdi."
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