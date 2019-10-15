Son dakika... ABD öncülüğündeki Koalisyon güçleri Münbiç'ten çekildi
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü, koalisyon güçlerinin Münbiç'ten çekildiğini duyurdu.
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Myles B. Caggins, koalisyon güçlerinin Münbiç'ten çekildiğini açıkladı. Sözcü Caggins gelişmeyi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı notla duyurdu.
Coalition forces are executing a deliberate withdrawal from northeast Syria. We are out of Manbij. // تقوم قوات التحالف بتنفيذ إنسحاب مدروس من شمال شرق سوريا. لقد غادرنا منبج— OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) October 15, 2019
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