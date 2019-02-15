Son dakika... ABD Kongresi ve Temsilciler Meclisi bütçeyi onayladı
ABD Kongresi ve Temsilciler Meclisi hükümetin kapanmasının önüne geçmek için harcama ve sınır güvenlik ödeneğini kapsayan bütçeyi onayladı.
ABD Kongresi ve Temsilciler Meclisi hükümetin kapanmasının önüne geçmek için harcama ve sınır güvenlik ödeneğini kapsayan bütçeyi onayladı. Bütçede Trump'ın duvar için talep ettiği ödenek yer almadı. Trump'ın Meksika sınırına inşa etmek istediği duvar için ulusal acil durum ilan etmesi bekleniyor.
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