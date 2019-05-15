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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
15.05.2019 - 10:44, Son Güncelleme:

Son dakika... ABD Irak'tan 'acil durumda çalışmayan' personelini çekiyor

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Son dakika... ABD Irak'tan 'acil durumda çalışmayan' personelini çekiyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Bağdat Büyükelçiliğindeki tüm ikinci derecedeki personelden Irak'ı terk etmesini istedi.

Büyükelçiliğin internet sitesinde yer alan açıklamada, İran ile Basra Körfezi'nde artan askeri gerilim nedeniyle diplomatik temsilcilikte elzem ve acil görevlerde bulunmayan tüm personelin ülkeyi terk etmesi talimatı verildiği belirtildi.

Talimat, Washington yönetiminin, geçen hafta İran'ın ve bölgede onun adına hareket eden güçlerin, ABD vatandaşlarını ve çıkarlarını hedef alan saldırılar planladıklarının tespit edildiğini açıklamasının ardından geldi.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, vatandaş ve çalışanlarının Irak'ı terk etmelerini isteyerek izlenmesi gereken bazı talimatlar yayımladı.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, Irak'ta bulunan ABD'li vatandaşlar ve büyükelçilik personelinin en yakın zamanda ülkeyi terk etmeleri gerektiği belirtildi.

"Irak'ın içinde yer alan ABD'li iş yerlerinden uzak durun." denilen açıklamada, güncel bilgiler için yerel basının izlenmesi tavsiyesi yapıldı.

Irak'taki ABD'li vatandaşlara yönelik açıklamanın devamında, "Kişisel güvenliğinizi gözden geçirin. Ortamla ilgili bilgi sahibi olmaya devam edin. Irak'a seyahat tavsiyelerinin tamamını gözden geçirin. Tehlikeye maruz kalan bölgelere ziyaret için büyükelçiliğimizin sitesine müracaat edin." ifadelerine yer verildi.

Büyükelçilik pazar günü yayımladığı açıklamada, ABD vatandaşlarına "artan gerilimler nedeniyle" Irak'a seyahat uyarısında bulunmuştu.

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