Son dakika! ABD ile kritik görüşme... İşte masadakiler

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, görüşmenin içeriğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aksoy, ABD ile Suriye, Münbiç konulu çalışma grubu toplantısının ikincisinin bugün Ankara’da yapıldığını söyledi.

'ENGELLEME GELİRSE KARŞILIK VERİRİZ'

Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy ABD'nin F35 savaş uçaklarının Türkiye'ye sevkiyatıyla ilgili tasarısına ilişkin, "Müttefiklik ilişkilerimizin ruhuna aykırıdır" dedi. Aksoy, "ABD'den engelleme gelirse karşılık vermek zorunda kalırız" dedi.

"TÜRKİYE MÜZAKERELERDE ÖNEMLİ ROL OYNADI"



ABD'nin İran ile nükleer programına ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planından çekilmesinin de son döneme rastladığına dikkati çeken Aksoy, "ABD'nin ciddi biçimde çok taraflı anlaşmadan çekilmesi en temel uluslararası hukuk kurallarına aykırılık teşkil ediyor. Nitekim bu tek taraflı tasarruf, uluslararası toplumun büyük tepkisine neden oldu. Bu plan yıllar süren diplomatik müzakereler sonucu ortaya çıktı. Bu müzakerelerde biz de önemli rol oynadık. Dolayısıyla bunun uluslararası topluma ait önemli bir diplomatik kazanım olduğunu unutmamak gerekiyor." dedi.

Aksoy, bu planın denetlenmesinden sorumlu Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının bugüne kadarki muhtelif raporlarında İran'ın plana uyduğunu defalarca teyit ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu: "Biz İran'ın nükleer enerjiden barışçıl amaçlarla yararlanmasını savunuyoruz. Her ülkenin buna hakkı olduğunu düşünüyoruz. ABD'nin bu kararı diğer imzacı ülkeler tarafından kabul edilmedi. Onlar anlaşmaya bağlı olduklarını söylediler. Bunu son derece olumlu buluyoruz ve planın korunmasına yönelik çabaları destekliyoruz. Bizim tarihsel tecrübelerimiz, İran'ın izole edilmesi teşebbüslerinin faydadan çok zarar getirdiğini gösteriyor. Bölgemizin istikrarı açısından İran'ın potansiyelinden yapıcı şekilde yararlanılması gerektiğini düşünüyoruz. İran ile yürüttüğümüz açık siyasi diyaloğun bölgesel ve küresel meseleler, gelişmeler için önemli olduğunu düşünüyoruz."

Aksoy, ABD'nin çekilme kararı çerçevesinde İran'a yönelik uygulayacağı yaptırımlar hususunda, Türk firmalarının çıkarlarını korumak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 8'inci yılına giren krize çözüm bulunması için yoğun çaba sarf ettiklerini anlatan Aksoy, "Garantör sıfatıyla Astana'da somut sonuçlar alınmasına gayret ediyoruz. 14-15 Mayıs tarihinde 9. yüksek düzeyli Astana toplantısı gerçekleştirildi. Türkiye’yi toplantıda Müsteşar Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal temsil etti. Anayasa komitesinin hayata geçirilmesine ilişkin çalışmalar ele alındı. Ayrıca Doğu Guta ve Humus’un kuzeyinde gerçekleştirilen zorunlu tahliye operasyonları için çekincelerimizi dile getirdik." ifadelerini kullandı.

Sözcü Aksoy, Rus Lider Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi'nin Türkiye'ye geldiğini, bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın ve Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Astana görüşmeleri, anayasa komitesinin kurulması gibi konuları görüştüğünü ardından da Türkiye'den ayrıldığını söyledi.

İSRAİL'E 1915 TEPKİSİ

İsrail Parlamentosu'nun 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımak için toplanma kararına ilişkin Aksoy, yaşananların siyasi değil tarihi ve hukuki bir konu olduğunu dile getirdi. Bir olayın soykırım olup olmadığına da ancak mahkemelerin karar verdiğini vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti: "Bizimle tarihi ve hukuki temelde masaya oturamayan bazı ülkeler konuyu siyasi olarak masaya getirmeye çalışıyor. Aslında bu durum da bizim tezlerimizin ne kadar doğru olduğunu ortaya koyuyor. İsrail'in böyle bir girişimde bulunması Birinci Dünya Savaşı koşullarında hayatını kaybeden farklı Osmanlı dinleri ve milletlerine de saygısızlık. Bunların arasında biliyorsunuz Yahudiler de var. Ayrıca İsrail'in 1915 olayları ile Holokost'u aynı kefeye koyması öncelikle kendilerine zarar verecektir diye düşünüyoruz."

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın ABD'ye dönüş tarihinin sorulması üzerine Aksoy, büyükelçinin halihazırda Türkiye'de istişarelere devam ettiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesinin söz konusu olduğunu ifade etti.

Aksoy, basın toplantısında, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere temaslarına da değinirken, İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit) sonrasında bu ülkeyle ilişkilerini artırmak istediklerini ve bu sırada AB ile ortaklık durumundan kaynaklanan İngiltere'de yaşayan vatandaşların bazı haklarını da korumak için görüşmelerin sürdüğünü sözlerine ekledi.