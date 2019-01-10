Son dakika.. ABD heyeti Türkiye'ye geliyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika.. ABD heyeti Türkiye'ye geliyor
GeriDünya Son dakika.. ABD heyeti Türkiye'ye geliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
10.01.2019 - 16:01, Son Güncelleme:

Son dakika.. ABD heyeti Türkiye'ye geliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Patriot müzakereleri için Amerika'dan ikinci kez heyet geliyor. Heyet, 15 Ocak'ta Türkiye'de olacak. Amerika'nın Suriye'den çekilme takvimini görüşmek üzere temaslarda bulunacak Türk heyetinin de Washington ziyaretinin tarihi belli oldu. Kritik ziyaretlerle ilgili bilgileri CNN Türk Diplomasi Muhabiri Sena Alkan aktardı...

"Önümüzdeki hafta 15 - 16 Ocak tarihlerinde Amerikan heyeti Patriot için gelecek. Savunma Sanayi Başkanlığı'nda temaslarda bulunacak. Görüşmede Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir heyet olacak. Patriot alımına ilişkin ilk müzakereler başlayacak diyebiliriz. Önümüzdeki hafta Savunma Sanayi Başkanlığı’nda temaslarda bulunmasını bekliyoruz. 

TÜRKİYE'NİN VE AMERİKA'NIN TALEPLERİ...

ABD heyetinin ziyareti daha önce 3 Ocak'ta gerçekleşmişti. Patriot alımı için 3.5 milyar dolarlık resmi teklif ile gelmişti. Türk tarafı değerlendireceğini söylemişti. Bununla ilgili ilk müzakere Salı günü gelecek olan ABD heyetiyle gelmiş olacak. Türkiye’nin ve Amerika'nın talepleri var. Türkiye'nin talepleri arasında uygun kredi, teknoloji transferi, ortak üretim gibi kriterler var. Türkiye kriterlerin karşılanması istiyor.

Amerikan tarafının ise bir ön şartı var. O şart da S-400 alımından vazgeçmesi. Ancak Türkiye'nin böyle bir niyeti olmadığı da Bakan Çavuşoğlu'nun ve Ankara'daki kaynakların yaptığı açıklamalardan anlaşılıyor.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir bir açıklama yapmıştı. "S400'lerin F35 teknik konularıyla uyuşamayacağı yönünde bir endişe var. Biz de bunu gidermek isteyen ABD heyetine kendi gözlerinizle görün" demişti. Heyete, teknik bir sorun olmayacağı da anlatılacak. Aynı zamanda Türkiye'nin S400 alımını Patriot alımından farklı bir noktaya koyduğu da tekrar anlatacak.

Türkiye’nin buradaki talebi teknoloji transferi ve ortak üretim konusunda Amerikalıların adımlar atması. 15 - 16 Ocak'ta yapılacak müzakerelerde bunlar da masaya yatırılacak.

TÜRK HEYETİNİN WASHINGTON ZİYARETİ

Amerika'nın Suriye'den çekilmesi konusunda Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığında bir heyet gidecekti. Bu heyetin gidiş tarihi de gün gün belli değil ama Ocak ayının sonunda ya da Şubat ayının başında gerçekleşecek. Türkiye'nin öncelikleri neler olacak? Türkiye çekilme takviminin netleşmesini isteyecek.

Münbiç konusu Pompeo ve Çavuşoğlu arasında imzalanmıştı. Ankara, bu konuda da somut adımlar görmek istiyor. Aksi takdirde Türkiye’nin operasyondaki kararlılığının bir kez daha vurgulanacağı söyleniyor.

ABD'Lİ SENATÖR DE TÜRKİYE'YE GELECEK

Amerikan Senatör Graham’ın YPG ve PYD'ye yönelik bazı açıklamaları olmuştu. “Bir ziyaret yapabilirim Türkiye’ye” demişti. Bu ziyaret de gerçekleşecek. Önümüzdeki hafta hızlıca gerçekleşecek. Henüz takvim net değil ama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da ABD’li senatörü kabulüne kesin olmamakla birlikte mümkün gözüyle bakılıyor diyelim. Amerika ile temaslar önümüzdeki haftadan itibaren hızlanarak devam edecek."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Musul’da kadın cesetlerinin olduğu toplu mezar bulundu

Irak'ta bir gazeteci öldürüldü

Son dakika... Bakan Çavuşoğlu: Özür diledi, dürüst davranmadığını söyledi

Suriye'de muhaliflerle ateşkes sağlandı