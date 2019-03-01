Son dakika... ABD, Venezuela'ya yönelik yaptırımlarını açıkladı
ABD Hazine Bakanlığı Venezuela'ya yönelik yeni yaptırımlarını duyurdu.
ABD Hazine Bakanlığı Tümgeneral Richard Jesus Lopez Vargas, Venezuela Ordusu komutan yardımcısı ve Brezilya sınırındaki asker komutasının başındaki isim Jesus Maria Mantilla Oliveros'un da aralarında bulunduğu 6 Venezuela vatandaşını yaptırım listesine aldı. Yaptırımların, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya yakın isimleri kapsadığı ve 23 Şubat tarihinde ülkeye yardım tırlarının girişinin engellenmesi üzerine kararın alındığı belirtildi.
Geçtiğimiz günlerde ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Venezuela devlet petrol şirketi PdVSA'nın (Petroleos de Venezuela) Genel Müdürü, Ulusal İstihbarat Servisi Başkanı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Koruma Müdürünün de aralarından bulunduğu 5 Venezuelalı yetkiliyi yaptırım listesine aldı.
Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bu adım 13692 nolu Başkanlık Kararnamesinin gereğinde Venezuela Ulusal İstihbarat Servisi Başkanı Manuel Ricardo Cristopher Figuera ve İstihbarat Servisi Birinci Komiseri Hildemaro Jose Rodriguez Mucura, Venezuela Askeri İstihbarata Karşı Koyma Genel Müdürü Ivan Rafael Hernandez Dala ve Venezuela Polis Özel Harekat Kuvvetleri Rafael Enrique Bastardo Mendoza'yı hedef almaktadır. Ek olarak OFAC Venezuela devlet petrol şirketi Petroleos de Venezuela'nın (PdVSA) gayrimeşru başkanı Manuel Salvador Quevedo Fernandez'i de yaptırım listesine ekledi." ifadelerine yer verildi.
VENEZUELA KRİZİ
Venezuela'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, İsveç, Letonya, Danimarka, Çekya ve Portekiz'den sonra, Avrupa Parlamentosu (AP) aynı yönde adım atmıştı.
Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya asker göndermeyi "seçeneklerden biri" olarak gördüğünü söylemişti.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle