Son dakika... ABD hava saldırılarına son veriyor!
ABD'li yetkililer Trump'ın kararıyla ilgili olarak, "Suriye'de terör örgütü DAEŞ'e karşı hava saldırılarının da sonu anlamına geliyor" dedi.
Reuters'ın son dakika haberine göre ABD'li yetkililer, "Trump'ın kararı, Suriye'de terör örgütü DAEŞ'e karşı hava saldırılarının da sonu anlamına geliyor" denildi.
ABD liderliğindeki DAEŞ karşıtı koalisyon, 2015’ten bu yana Irak ve Suriye’de örgüte karşı 100 binden fazla bomba ve füze kullandı.
Öte yandan Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi. Açıklamada koalisyon güçlerinin ABD ile görüşme halinde olduklarını söyledi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle