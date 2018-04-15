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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
15.04.2018 - 12:05, Son Güncelleme:

Son dakika! ABD Fransa ve İngiltere'den yeni Suriye hamlesi

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Son dakika! ABD Fransa ve İngiltere'den yeni Suriye hamlesi

Suriye'deki bazı askeri hedefleri Cumartesi sabaha karşı düzenledikleri ortak operasyonla vuran ABD, İngiltere ve Fransa, kimyasal saldırı iddialarıyla ilgili bağımsız bir araştırmanın yürütülmesi için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi nezdinde yeni bir girişim başlattı. Üç ülke tarafından ortak hazırlanan karar tasarısı, BM Güvenlik Konseyi'ne sundu.

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  • ABDnin vurduğu bölge uydudan böyle görüntülendi...
  • ABDnin vurduğu bölge uydudan böyle görüntülendi...
  • ABDnin vurduğu bölge uydudan böyle görüntülendi...
  • ABDnin vurduğu bölge uydudan böyle görüntülendi...
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Tasarıda, Şam yakınlarındaki Duma bölgesine yönelik kimyasal saldırı iddialarıyla ilgili bağımsız bir araştırma yürütülmesi çağrısı yinelendi.

Tasarıda ayrıca, insani yardımların kesintisiz bir şekilde ulaştırılması, ateşkesin yürürlüğe sokulması ve Suriye'nin BM nezdindeki barış görüşmelerine katılması için çağrısı yapılıyor.

Üç ülkenin bu girişimi, Suriye'ye yönelik hava saldırılarının ardından diplomatik sürece geri dönme isteklerinin bir göstergesi olarak nitelendiriliyor.

Söz konusu tasarıda, düzenlendiği kimyasal saldırı ile ilgili ayrıntıların ortaya çıkarılması ve kim tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi isteniyor.

ABDnin vurduğu hedefler ilk kez uydudan görüntülendi
ABD'nin vurduğu hedefler ilk kez uydudan görüntülendi

Suriye'nin başkenti Şam'a yakın bir bölgede bulunan Duma'yı kontrol altında tutan cihatçı gruplar ve bu örgütlere yakın yardım kuruluşları, geçen hafta Pazar günü ordunun kimyasal silahla saldırı düzenlediğini ve onlarca kişinin yaşamını yitirdiğini öne sürdü.

Suriye hükümeti, kimyasal saldırı düzenlediği yönündeki iddiaları reddederken, Rusya ise kendi ekiplerinin yaptığı incelemelerde kimyasal saldırı düzenlendiğine dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını açıkladı.

TASARIYLA İLGİLİ MÜZAKERELERİN YARIN BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) bağlı heyetler, Perşembe ve Cuma günleri Suriye'ye gitti. OPCW, heyetlerinin çalışmalarına başlamasının beklendiği Cumartesi günü ise İngiltere, Fransa ve ABD ortak düzenledikleri hava operasyonuyla Suriye'deki bazı hedefleri vurdu.

Operasyonu düzenleyen üç ülkenin BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu yeni tasarıya göre, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden Suriye'nin kimyasal silah stoklarıyla ilgili bilgileri tam olarak paylaşıp paylaşmadığıyla ilgili değerlendirmesini 30 gün içinde sunması isteniyor.

Tasarıyla ilgili müzakerelerin Pazartesi günü başlaması öngörülüyor. Ancak, tasarının ne zaman oylamaya sunulacağı ise henüz netlik kazanmadı.

ABD, İngiltere ve Fransa tarafından Suriye'deki bazı askeri hedeflere yönelik hava saldırısının ardından Rusya bu operasyonu kınayan bir karar tasarısını BM Güvenlik Konseyi'ne sundu ancak bu tasarı reddedildi.

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