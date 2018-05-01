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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
Cansu ÇAMLIBEL/ WASHINGTON
01.05.2018 - 19:17, Son Güncelleme:

ABD duyurdu: Operasyonlar başlıyor

Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
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Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
ABD duyurdu: Operasyonlar başlıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, küresel koalisyonun Suriye'de son kalan DEAŞ alanlarını kurtarmak için nihai operasyonlarının başladığını duyurdu. Operasyonlara terör örgütü YPG öncülüğünde kurulan SDG de katılıyor. Nauert, ‘NATO müttefikimiz Türkiye ve ortaklarımız İsrail, Ürdün, Irak ve Lübnan’la birlikte sınırlarının DEAŞ’tan korunmasına çalışacağız’ dedi.

Nauert’in açıklamasında nihai operasyonların Türkiye’nin bilgisi dahilinde yürütüleceği mesajı verildi. Diğer yandan "ABD aralarında Sünni Arapların, Kürtlerin, Hıristiyanların, Türkmenlerin ve diğer azınlıkların bulunduğu tüm Suriyelilerin iradesine saygılı bir siyasi çözümün sağlanması hedefine bağlıdır" ifadesi kullanıldı.

SDG İLE DEVAM MESAJI

Nauert’in Suriye’de nihai operasyonların başladığına dair açıklamasında yer alan ifadeler şöyle:

- ABD, küresel koalisyon ve Suriye Demokratik Güçleri’nin de aralarında bulunduğu yerel ortaklarla beraber Suriye’de son kalan DEAŞ mevkilerini kurtarmak için nihai operasyonlar başlıyor.

"SALDIRI OLURSA ORTAKLARIMIZI MÜDAFAA EDERİZ"

- Çatışmalar zorlu olacak ancak biz ve ortaklarımız üstün geleceğiz. Saldırı olduğu takdirde ABD’yi, koalisyonu ve ortağımız olan güçleri müdafaa edeceğiz. DEAŞ’ın Suriye’de toprak kontrol ettiği ve insanları terörize ettiği günlerin sonuna geliyoruz.

BÖLGE ÜLKELERİNİN ASKERİ GÜCÜNDEN DAHA FAZLA FAYDALANMA SİNYALİ

- NATO müttefikimiz Türkiye ve ortaklarımız İsrail, Ürdün, Irak ve Lübnan’la birlikte sınırlarının DEAŞ’tan korunmasına çalışacağız. DEAŞ’tan kurtarılan alanların istikrara kavuşturulması için müttefiklerimizin ve bölgesel ortaklarımızın askeri güçlerinden, malzemelerinden ve kaynaklarından adil bir biçimde daha fazla faydalanmanın arayışında olacağız.

- Başkan Trump’ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la birlikte yaptığı açıklamalarda söylediği gibi DEAŞ’ın kurtarılan bölgelere yeniden dönmesini ve Esad rejimi ya da İran destekçilerinin istifade etmemesini önleyecek kalıcı ve güçlü bir ayak izi bırakılmasını sağlayacağız.

- Birleşmiş Milletler Güvenli Konseyi’nin 2254 sayılı kararı uyarınca Cenevre sürecini yeniden canlandıracağız ve Suriye’nin acil insani ve istikrar ihtiyacını karşılayacak uluslararası kaynakları seferber edeceğiz.

- ABD aralarında Sünni Arapların, Kürtlerin, Hıristiyanların, Türkmenlerin ve diğer azınlıkların bulunduğu tüm Suriyelilerin iradesine saygılı bir siyasi çözümün sağlanması hedefine bağlıdır.

ABDden flaş karar: Ana karargahlar lağvedildi
ABD'den flaş karar: Ana karargahlar lağvedildi
Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
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