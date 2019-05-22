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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
22.05.2019 - 00:45, Son Güncelleme:

Son dakika... ABD duyurdu: 'Kimyasal saldırıları tespit ettik'

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Son dakika... ABD duyurdu: 'Kimyasal saldırıları tespit ettik'

ABD Dışişleri Bakanlığı, Beşar Esed rejiminin Suriye'nin kuzey batısında yeni kimyasal saldırılar gerçekleştirdiğini tespit ettiklerini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Suriye'ye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, rejimin yeni kimyasal silah kullandığı belirtileri dahil Esed rejiminin Suriye'nin kuzeybatısındaki operasyonlarını yakından izliyor." dedi.

Ortagus, "Maalesef ki 19 Mayıs 2019'da Suriye'nin kuzey batısında bir klor gazlı saldırı dahil, Esed rejimin kimyasal silah kullanımına yeniden başlayabileceğine ilişkin işaretler görmeye devam ediyoruz. Bu olayla ilgili bilgi toplamaya devam ediyoruz ancak Esed rejimi kimyasal silah kullanırsa ABD ve müttefiklerinin hızlı ve uygun bir yanıt vereceğine dair uyarımızı tekrar ediyoruz." ifadelerini kullandı.

19 Mayıs'daki saldırının, Esed rejiminin ateşkesi ihlal edip milyonlarca sivili tehlikeye atarak saldırı başlattığı İdlib bölgesinde meydana geldiğini belirten Ortagus, söz konusu saldırının Suriye'nin çeşitli bölgelerindeki çatışmalardan kaçan ve İdlib'e sığınan mültecileri hedef aldığını kaydetti.
Morgan Ortagus, açıklamasında şöyle devam etti:

"Rejimin Suriye'nin kuzey batısındaki toplumlara yönelik saldırıları durmalıdır. ABD, Başkan Donald Trump tarafından 2018 Eylül'de yapılan uyarısını yineliyor. İdlib'de çatışmaları azaltma bölgesine yönelik bir saldırı, bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyecek düşüncesiz bir gerginlik olur. Rusya'nın son zamanlarda Beyaz Baretlilerin ve diğerlerinin Rusya ve Esed rejimine karşı karalama kampanyasının parçası olduğu iddiası, Rusya ve Esed rejiminin gerçekleştirdiği kimyasal silah saldırılarından başkasını suçlamaya yönelik bilgi kirliliğinin parçasıdır."

Esed rejiminin 24 Kasım 2018'de muhalifleri suçlamak için Halep yakınlarında bir kimyasal saldırı gerçekleştirildiğini uydurduğunu kaydeden Ortagus, "Rusya ve Esed rejimi zaman zaman, Esed rejiminin barbarca kimyasal saldırılarını haklı çıkarmak için bu tür yanıltıcı iddiaları ortaya atmıştır." ifadesine yer verdi.
Morgan Ortagus, "Gerçekler ortadadır. Birleşmiş Milletlerin tekrar tekrar vardığı sonuca göre, Suriye'de gerçekleştirilen doğrulanmış kimyasal saldırıların tamamını Esed rejimi kendisi gerçekleştirmiştir." dedi.

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