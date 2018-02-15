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    Son dakika... ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Ankara'ya geldi

    AA
    15.02.2018 - 17:45 | Son Güncelleme:

    ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, çalışma ziyareti çerçevesinde Ankara'ya geldi. Tillerson Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek.

    Tillerson'un uçağı, saat 17.40 civarında Esenboğa Havalimanı'na indi. Tillerson beraberindeki heyetle, bir süre sonra VIP bölümünden çıkarak aracına bindi.

    Havalimanının VIP girişi ve çevresinde alınan geniş güvenlik önlemleri dikkati çekti.

    Rex Tillerson, akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilecek.
    ABD Dışişleri Bakanı yarın da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelecek. İki mevkidaş, ortak basın toplantısı da düzenleyecek.
    İkili görüşmelerde, başta ABD'nin terör örgütü PYD/PKK'ya verdiği destek olmak üzere Türkiye-ABD ilişkilerinin ortak gündeminde öne çıkan konular ele alınacak ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak.

    ABD Dışişleri Bakanı, 11 Şubat'ta başlayan Ortadoğu turu kapsamında Mısır, Kuveyt, Ürdün ve Lübnan'ı ziyaret etti. Tillerson, geçen yıl 30 Mart'ta Ankara'ya, 10 Temmuz'da ise İstanbul'a gelmişti.

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    Etiketler: ABD , Tillerson , Türkiye , son dakika , haber
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