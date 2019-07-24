Son dakika... ABD Büyükelçiliği'nden önemli açıklama
ABD Büyükelçiliği, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey görüşmesi ile ilgili açıklama yaptı.
ABD Büyükelçiliği görüşmelerin samimi, yapıcı geçtiğini ve gelecekte de süreceğini bildirdi.
ABD Büyükelçiliği'nden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Görüşmeler samimi, pozitif yapıcı geçti. Gelecekte sürecek. ABD ve Türkiye Münbiç yol haritasında somut ilerleme konusunda taahhütlerine sadık" ifadelerine yer verildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle