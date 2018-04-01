Son dakika! ABD bayrağını indirdiler... İlk uçak Rusya'ya vardı!
İngiltere’de eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızının öldürülmesinin ardından Rusya ile çok sayıda ülke arasında başlayan krizde, Rusya'da ABD'nin St. Petersburg Başkonsolosluğu binasındaki Amerikan bayrağı söküldü. Öte yandan ABD'de ‘İstenmeyen adam’ ilan edilen Rus diplomatlar ve ailelerini taşıyan ilk uçak Rusya'ya indi.
Rusya’nın ABD'ye misilleme yaptığı kararının ardından, dün ABD’nin St. Petersburg Başkonsolosluğu’ndaki ABD bayrağı görevliler tarafından böyle indirildi. ABD’nin kapanan St. Petersburg Başkonsolosluğu’nu da en geç bugün boşaltması gerekiyor.
Öte yandan, Washington'dan kalkan, üst düzey Rus yetkililere hizmet veren 'Rossiya' sınıfı İl-96-300 tipi uçak, Moskova'nın Vnukovo havalimanına iniş yaptı.
BEYAZ SARAY'DAN KRİTİK AÇIKLAMA
ABD yönetimi, Rusya'nın bazı Amerikalı diplomatları sınır dışı etme kararını "ABD-Rusya ilişkilerinin daha da kötüleşmesinin bir işareti" olarak nitelendirdi.
Beyaz Saray Basın Sözcülüğünden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın kararının doğru olmadığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Rusya'nın Amerikalı diplomatları sınır dışı etmek için bugün attığı adım, ABD-Rusya ilişkilerinin daha da kötüleşmesinin bir işaretidir. ABD'nin ve 20'den fazla NATO üyesi ülkenin Rus istihbarat yetkililerini ülkeden çıkarması, Rusya'nın İngiltere'deki saldırısına uygun bir karşılıktı. Rusya'nın buna verdiği cevap beklenmedik değildir ve ABD bununla başa çıkacaktır."
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus diplomatları sınır dışı eden ülkelere karşılık verileceğini bildirmişti.
Ayrıca Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinde görevli 58 personelin yanı sıra ABD'nin Yekaterinburg Konsolosluğunda çalışan 2 personelin "istenmeyen şahıs" ilan edildiklerine ve 5 Nisan'a kadar Rusya'yı terk etmeleri gerektiğine yönelik kararın ABD Büyükelçisi Jon Huntsman'e iletildiği duyurulmuştu.
ABD yönetimi, İngiltere'de eski bir Rus ajanın kimyasalla zehirlenmesi olayından sorumlu tuttuğu Rusya'nın Washington ve New York'ta görevli toplam 60 Rus diplomatın sınır dışı edilmesine ve Rusya'nın Seattle Konsolosluğunun kapatılmasına karar vermişti.
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