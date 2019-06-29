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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
29.06.2019 - 10:40, Son Güncelleme:

Son dakika... ABD Başkanı Trump'tan tarihi sözler: Obama adil davranmadı, Erdoğan'ın suçu yok...

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Son dakika... ABD Başkanı Trump'tan tarihi sözler: Obama adil davranmadı, Erdoğan'ın suçu yok...

ABD Başkanı Donald Trump, Osaka'da düzenlediği basın toplantısında S-400 gerilimi ve Türkiye ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Trump, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çetin biri olduğunu ve ona adaletsiz davranıldığını düşündüğünü söyledi. Trump, “Obama adil davranmadı. Erdoğan’ın suçu yok” dedi. İşte Trump'ın tarihi nitelikteki açıklamalarından satır başları:

Obama yönetimi sırasında bizim Patriot füzelerimizi almak istedi ama satmadılar. Müttefikimiz olmasına rağmen, büyük ordusu olmasına rağmen hiç adil değildi, Patriot almak istedi ama Obama 'hayır' dedi. Sürekli hayır dediler. Ve savunması için ihtiyacı vardı. Sonra Rusya’ya gittiler S400 aldılar. Çünkü patriot almasına izin vermediler. Benden önceki yönetim bunu satın almasına izin vermedi. 

Bunun o kadar da iyi olmadığını düşünüyorum. Çok para verdiler, anlaşma yapıp aldılar. Bizim ülkemizden gittiler dediler ki “Bunu kullanmanızı istemiyoruz. bize iyilik yapın, biz size patriotları satacağız” Çok geç satın almıştı. Bu arada 100 tane de F-35 satın aldı. Biliyorsunuz radara yakalanmıyor. 116 tane… Ve daha da almak istiyorlar. 

Şimdi de parasını ödediği uçakların teslimatını istiyor. Şirketimize para ödediler.

Son dakika… Trump Türkiye’yi seviyor.” Hayır ben ülkemizi seviyorum ama bunu söylemek zorundayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, biliyorsunuz Rahip Brunson’ı geri verdi.

Erdoğan benim bakış açımla çok çetin biri. Erdoğan’a adaletsiz davranıldığını düşünüyorum. Çünkü patriot alamazsın dedik ve başka sistem altından sonra  fikrimizi değiştirdik. Karmaşık bir konu. Üzerinde çalışıyoruz”

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