Son dakika: ABD Başkanı Trump'tan açıklama
ABD Başkanı Donald Trump, 'Çok büyük bir şey oldu' tweeti atarak heyecan yaratmıştı. Trump, DEAŞ elebaşı el Bağdadi'nin öldüğünü açıklayarak beklenen haberi verdi.
İŞTE TRUMP'IN KONUŞMASINDAN SATIRBAŞLARI,
DAEŞ'in lideri ve kurucusu El Bağdadi öldü. İntihar yeleğini patlatarak kendisini ve üç çocuğunu öldürdü.
ABD yetkilileri ve personelleri çok güzel performans sergiledi.
Son anlarını tamamen korku içinde geçirdi.
Yaklaşık iki saat içinde gerçekleştirdik.
Bağdadi'nin ölümü ABD'nin sonsuz çabasını gösteriyor.
ABD'nin başkomutanı olarak biz halifeliğini yok ettik.
Diğer terör örgütleri de her zaman gözetimimiz altında olacaktır.
Bağdadi vahşi bir şiddet yanlısıydı ve vahşet içinde hayatını kaybetti. Bir ürkek olarak, kaçarak hayatını kaybetti.
Tüm bunlar da diğer uluslar yardımıyla gerçekleşti. Türkiye'ye Rusya'ya, Suriye'ye teşekkür etmek istiyorum. Bu çok tehlikeli bir operasyondu.
Geçen akşam ABD için oldukça önemli bir geceydi.
Adeta bir köpek gibi hayatını kaybetti ve dünya daha güvenli bir hale geldi.
Soru - cevap
Uzun zamandır gözetimimiz altındaydı. Nerede olduğuna dair birkaç bilgimiz vardı. Diğer yerlere gittiğinin de farkındaydık.
Rusya bizi güzel karşıladı. Bazı Rus kontrolü altındaki bölgelerden geçerken yardımcı oldular.
Türkiye bizim oraya gideceğimizi biliyordu. Onların da bazı bölgeleri üzerinden geçtik. Bize hiçbir sıkıntı yaşatmadılar.
Oldukça gizli bir misyondu. Alçak bir şekilde uçmak gerekiyordu.
Orada yerel saldırılar oldu ve hemen sona gelindi. Bu da demek oluyor ki havadaki araçlar tarafından vuruldular.
Birkaç hafta önce yerini tespit edebildiler. Bu insanlar oldukça zeki. Telefon da kullanmıyorlar.
Ölüme çocuklarını da sürekledi.
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