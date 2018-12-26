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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
Cansu ÇAMLIBEL
26.12.2018 - 22:27, Son Güncelleme:

Son dakika... ABD Başkanı Trump Irak'ta: 'Erdoğan ile konuştum...'

Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
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Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
Son dakika... ABD Başkanı Trump Irak'ta: 'Erdoğan ile konuştum...'

ABD Başkanı Trump, sır gibi saklanan program kapsamında dün akşam Bağdat’a gitti. Haber, Beyaz Saray’dan gelen “Başkan, Amerikan askerlerine mutlu Noeller dilemek için Irak’a gitti” açıklamasıyla ortaya çıktı. Trump, Suriye’den çekilme kararına ilişkin konuşurken, generallerin biraz daha süre istediklerini ve onlara ‘hayır’ dediğini aktardı. Trump, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir dizi çok iyi konuşmam oldu. Kendisi onların canına okumak istiyor ve bunu yapacak. Diğerleri de yapacak. Çünkü orası onların bölgesi. Maliyetin külfetini paylaşmak durumundalar ve paylaşmıyorlar” dedi.

Suriye’deki Amerikan askerlerini çekme kararı alarak hem dünya kamuoyunu şaşırtan hem de Kabinesi’nde depreme yol açan ABD Başkanı Donald Trump, dün sürpriz bir şekilde Irak’a gitti. Trump, First Lady Melania ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ı taşıyan Air Force One Başkanlık uçağı, 11 saat süren uçuşun ardından 19.16’da başkent Bağdat’ın batısındaki El Esad Hava Üssü’ne indi. Gizlilik içinde yürütülen geziye ilişkin haber, Trump’ın uçağı Irak’a indiğinde paylaşıldı. 

Son dakika... ABD Başkanı Trump Irakta: Erdoğan ile konuştum...

ABD Başkanı Trump, selefleri Cumhuriyetçi George W. Bush ve Demokrat Barack Obama’nın izini takip ederek Bağdat’a sürpriz ziyaret gerçekleştiren üçüncü Başkan oldu. Bush 2003’te, Obama da 2009’da Irak’a gitmişti.

ASKERLERE TEŞEKKÜR

Beyaz Saray Sözcüsü Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Başkan Trump ve First Lady, askerlerimize ve kıdemli askeri liderliğimize hizmetleri, başarıları ve fedakârlıkları için teşekkür etmek ve mutlu Noeller dilemek üzere Noel gecesi geç saatlerde Irak’a seyahat etti” ifadelerini kullandı.

Son dakika... ABD Başkanı Trump Irakta: Erdoğan ile konuştum...

IRAK’TAN ÇEKİLME YOK

Başkanlık koltuğuna oturduğu Ocak 2017’den bu yana ilk kez çatışma bölgelerinde görev yapan Amerikan birliklerini ziyaret eden Trump, beraberindeki gazetecilere açıklamalarda bulundu. Suriye’den çekilme kararının arkasında duran ABD lideri, “Birçok insanın benim fikrimin etrafında toplanacağını düşünüyorum. Kafamızı kullanmaya başlamanın zamanı geldi” şeklinde konuştu. El Asad Üssü’nde görev yapan Amerikan birlikleriyle 3.5 saat geçiren Başkan Trump, Irak’ta benzer bir adım atmayacağını vurguladı. Irak’taki ABD askerleri geri çekme yönünde planı olmadığını belirten Trump, Suriye’de DEAŞ’a yönelik operasyonlar için Irak’ın hâlâ bir üs olarak kullanılabileceğini söyledi. Trump, “ABD, IŞİD’e öyle hızlı ve acımasızca saldırabilir ki (terör örgütü DEAŞ üyeleri) ne olduğunu anlayamazlar” dedi.

 

Son dakika... ABD Başkanı Trump Irakta: Erdoğan ile konuştum...

Suriye’den çekilme kararının ardından istifasını sunan Savunma Bakanı Jim Mattis’in yerine yeni bir bakan adayı belirlemek için acelesi olmadığını söyleyen Trump, Patrick Shanahan’ın “uzun bir süre bu görevde kalabileceğini” aktardı.

Son dakika... ABD Başkanı Trump Irakta: Erdoğan ile konuştum...

‘ERDOĞAN DA CANLARINA OKUMAK İSTİYOR’

ABD Başkanı Trump, Suriye’den çekilme kararına ilişkin konuşurken, generallerin biraz daha süre istediklerini ve onlara ‘hayır’ dediğini aktardı. Trump, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir dizi çok iyi konuşmam oldu. Kendisi onların canına okumak istiyor ve bunu yapacak. Diğerleri de yapacak. Çünkü orası onların bölgesi. Maliyetin külfetini paylaşmak durumundalar ve paylaşmıyorlar” dedi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (26.12.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
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